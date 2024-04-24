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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tek kişilik değil
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 24 Nisan 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Tek kişilik değil

55 yaşındayım. Hanımla hala isteğimiz var. Ancak merak ediyoruz. Bu yaştan sonra ilişkinin normali haftada kaç keredir?
HERKESİN ayakkabı numarası farklı, göz rengi farklı, tansiyonu farklı, nabzı farklı... Ayrıca zevkler ve renkler tartışılmaz. Neticede tek kişilik bir durumda değil. Size göre neyse devam edin. Mutluluk elindekinin kıymetini bilmektir. Olmayanın peşinde koşmak mutsuzluk demektir. O işi demek istiyorum. Mutluysanız saymayın.

TESPİTİN ÇOK NET
37 yaşında yeni evlenen bir çiftiz. Eşimin 2 haftadır ilişki sırasında ağrısı oluyor. Başarılı olamıyoruz. Doktora götürsem mi? Yoksa geçer mi?
ŞİKAYETİN nedenini öğrenelim.
Yani kadın hastalıkları uzmanına götür.
Tanıya göre geçip geçmeyeceğini yazalım. Ama tespitiniz çok net.
Bu nedenle bir hastalık başlama ihtimali kuvvetli. Bedenin bağlanma noktaları veya liflerle ilgili olabilir.

UTANIYORUM...
3 ay önce evlendik. Eşimle ilişkiye girmekten utanıyorum. Çünkü cinsel organım biraz küçük. Acaba bir şey söyler mi diye korkuyorum. Ne yapmalıyım?
EŞİNLE paylaşmazsan kiminle paylaşacaksın. Cinsel ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadının ilişkiden haz aldığı bölge 3-4 santimetrelik bölgedir.
Uzunluk kısalık mevzusunu uzatma.

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