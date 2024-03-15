Bir yıl önce 'Migrensin' dediler. Birkaç kez sucuk yedikten sonra çok şiddetli baş ağrılarım oldu. İlgisi var mı?

MİGREN atağı bazı gıdalarla tetiklenebilir. Özellikle peynir, midye, karides, kalamar gibi deniz ürünleri şiddetli baş ağrılarını başlatabilir.

Ayrıca konserve besinler, yağlı ve baharatlı yiyecekler, sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, işkembe), sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünleri (sodyum nitrat içerirler), maya, hazır et ve tavuk suyu tabletleri başınızı ağrıtabilir.



SPERMLERİ ETKİLER

Üç yıldır çocuğumuz olmuyor. Tüp bebek tedavisine başlıyoruz. Sigara içiyorum ama zararı var mı?

SİGARA, tüm bedenine zararlı.

Tüp bebek uygulamasında da olumsuz katkıda bulunur. Hem yumurtalıklara hem de spermlere olumsuz etkisi var. Bu nedenle tedaviden 2-3 ay önce sigara bırakılmalıdır. Beslenme, uyku ve hareket kişiye özel bir şekilde düzenlenmelidir.



MESELE KALSİYUM DEĞİL

Menopozdayım. Nasıl beslenmem gerekir? Kalsiyum tüketmek ne kadar önemlidir?

BÜTÜN mesele kalsiyum almak değil. Yani sadece beyaz renkli gıda kemik yapmaz. D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmelisiniz. Ayrıca sütün adı çıkmış. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye, ve kuru bamyanın 100 gramında 100 gram sütte bulunandan en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur. Keçiboynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten çok fazladır. Yine de süt yerine geçen yoğurt, peynir ve süt tozu gibi sütten yapılan besinler ile günlük kalsiyum ihtiyacımız karşılanabilir.