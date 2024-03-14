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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 14 Mart 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Korkma yaptır

69 yaşındayım. Dizimde kireçlenme var. Ameliyat olmak istemiyorum. Kan koyuluyormuş. Çare olur mu?
KÖK hücre nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi P.R.P. uygulamasıdır.
Yani kan pulcuklarından zengin kan sıvısı uygulaması... Senden kan alıyoruz. Süzerek özel bir kısmı kandan ayırıyoruz. Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz. Ameliyat olamayacak hastalarda kullandığımız yöntemlerden biridir. Korkma. Yaptırabilirsin.

GAZLI İÇECEĞİ BIRAK
Nafiz hocam, 3 aydır basur şikayetim var. Kabızım. Ne yapmalıyım?
YEMEK yeme alışkanlıklarını değiştir.
Çay, gazlı içecekler, hamurlu gıdalar, hareketsizlik, sinir, stres, yetersiz su içmek, dışkılama ihtiyacı geldiğinde ertelemek, bazı ilaçlar kabızlık yapabilir.
Kabızlık zorlu dışkılama nedeniyle makat damarlarını bozar. Basur hemoroid yapar. Tedbir almazsan şikayet ilerler. Ameliyat gerektirebilir. Kabızlık yapan nedenleri tespit etmeye çalış.
Günde 8-10 bardak su iç. Hareket et.

ŞEKERİNE BAKTIR
Şişmanım. 112 kilo geliyorum! Arkadaşlar, "Soğuk su iç, kilo verirsin" diyorlar. Doğru mu?
BEKLEDİĞİN etki soğuk suda yok. Keşke olsaydı. Hepimiz rahatlardık. Şişmanlığının gerçek nedenini bulalım. Sorunu çözmezsek kalıcı fayda olmaz. Korkma.
İç hastalıkları uzmanına git. Tiroit ve şeker testleri, insülin direnci gibi metabolizmamızı isteğimiz dışında bozan hastalıklar varsa tespit edelim. Diyet takibine gir.

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