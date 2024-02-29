25 yaşındayım. Yeni evliyim. Evlenirken aramız bozuldu! Ne zaman ilişki yapsak sorun oluyor. 'Ağrıdı' diyor.

Kesin intikam alıyor! Ne yapayım?

CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi huzursuzluk durumlarına ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. İhmal etmeyin. Yoksa geleceğiniz olumsuz etkilenir. Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olması gerekir. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Eşinin gönlünü al.



SIKINTIM BÜYÜK

Yaşım 58. 3 aydır sıkıntım var. Hanımla ilişkiden sonra cinsel organımdan kan geliyor. Ağrı yok. Hanımı zorlamıyorum kanama geçer diye bekliyorum. Ne yapmalıyım?

HEMEN üroloji uzmanına git. İdrar kesesi hastalıklarında ağrısız kan gelmesi söz konusu olabilir. Bu durum ilişkiyle ilgili olmayabilir. Tüm batın ultrasonu hatta sistoskopi dediğimiz idrar kesesi endoskopisi gerekebilir. Ayrıca prostat testleri ve muayenesi de gerekir.

İhmal etme. Mesane kanserleri ağrısız kanamalar dikkate alınmadığında ilerleyince fark edilebilir.



AMELİYAT ŞART DEĞİL

26 yaşında evliyim. Cinsel organımda sağa doğru eğrilik var. Ameliyatı var mı bunun? Nasıl düzelttirebilirim?

CİNSEL organ şekli mekanik durumlardan etkilenebilir. Evlilik öncesi elle tatmin durumu sık ise ve aynı el kullanılıyorsa kendine has bir eğim alabilir. Yatma pozisyonu da bu tip değişiklikler yapabilir. Çoğu kez ameliyatlık durumlar değildir. Fonksiyonu etkilemez. Ameliyat önermeyiz.