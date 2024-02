Boyum 1.65, kilom 98. 10 yıldır sigara içiyorum. Adetim düzensiz. "Kanser mi oldum" acaba?

Önce bildiklerini yap. Fazla kilo, sigara, yüksek gerilim kanser gelişme riskini arttırır.

Bedenini korumazsan bozulması sürpriz olmaz. Önce kendin için bir kez iç hastalıkları muayene ol.

Meme muayeneni yaptır. Bir kez de kadın hastalıkları uzmanına muayene ol. Yeterince su iç.

Sebze ağırlıklı beslen.



SIKMA CANINI!

Hocam, 10 gün önce evlendik. Hanım elini bile tutturmuyor. Utanıyormuş. Bunaldım ya! Ne yapmalıyım?

Hızlı bunalmışsın. Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme. Eşinle konuş, dinle, anla.

Belki her şeyi senden öğrenecek.

Sen de sıkılma. Evlilik özel bir alan.

Sizinkilerin merakı gereksiz! Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her söylenene kulak asarsan çabuk bunalırsın.



VARİS KABUSU

42 yaşındayım. Torbalarımda hassaslık vardı. Doktora gittim. "Varis var. Acil ameliyat olman gerek" dedi. Ameliyat olayım mı? Ama çocuğum olmasa da olur. Yine de olayım mı?

Filmi görsem daha net yorum yapabilirim. Yalnız doktorunun senden beklentisi çok yüksek. Bu kötü bir şey değil. Yakın zamanda çocuk beklentili yeni evlilik gibi bir süreç varsa bir şey diyemem.

Varikosel dediğimiz hastalıktan bahsedilmiş. Ameliyat cümlesi hepimizi olduğu gibi seni de korkutmuş. Başka bir üroloji uzmanına muayene ol. Sonra sonucu bana ilet. Filmini gönder.



BAHARATA DİKKAT

İşim stresli. 11 aydır hastayım. Bağırsağımda iltihap çıktı. Haplar pek geçirmiyor. "Ülserli Kolit" dediler. Yediklerimden olabilir mi? Ne yapayım?

Yediklerine bedeninin verdiği tepkileri takip et. Bu şekilde "Sana özel sakınma listesi" oluşturabiliriz.

Örneğin baharatlı ve acılı yiyeceklerin hastalığın belirtilerini artırabileceği bilindiğinden bu tür gıdaların tüketilmemesi tavsiye edilir. Bakteriyel veya viral besin zehirlenmeleri hastalığı aktive edebileceğinden ülseratif kolitli hastaların gıda tüketiminde temizlik kurallarına özellikle dikkat etmeleri gerekir. Ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisinden de faydalan.



KALFAYA DEĞİL DOKTORA

Adet düzensizliğim var. Eczane kalfası arkadaşım ilaç verdi. Baktım ki doğum kontrol hapıymış. Ben evli de değilim. Anlamadım. Ne yapayım?

Anlatayım. Doktoruna muayene ol. Hormon hastalıkları, stres, kullanılan farklı ilaçlar gibi birçok hastalık adet düzensizliği yapabilir. Her adet düzensizliğinin tedavisi hormon hapları değildir.

Bu nedenle senin bedeninde adet düzenini bozan hastalığı öğrenmemiz gerekir. Ayrıca doğum kontrol hapı olarak bilinen ilaçlar hormon içeren ilaçlardır.

Eczanedeki kalfamızın iyi niyetinden şüphemiz yok. Ama kaş yaparken göz çıkartmamak da gerekir.