23 yaşındayım. Cinsel organım küçük. Evlendiğimde problem olacağı söyleniyor. Çocuğum olmazmış! Büyütmek gerekir mi? Ne önerirsiniz?

ERKEK cinsel organı sadece ilişki aracı olarak kullanılmaz. İdrarın bedenden çıkmasını da sağlar.

Uzunluk ve kısalık sağlık açısından hayati önem taşımaz. Erkek cinsel organının beden dışına uzanan kısmının görevi spermi kadının rahmine ulaştırmasıdır. Kadın rahmine giden mesafe ortalama 10 santimetre kadardır. Kaldı ki spermler hareketli olduğundan daha kısa erkek cinsel organı ile bile döllenme ihtimali bulunur. Büyütmeye çalışmanın sana ve cinsel sağlığına faydası yoktur.



SORUN BENDE

34 yaşındayım. İki ay önce evlendim. 192 santim boyunda ve 141 kiloyum. Arkadaşlarım 'Boğa gibisin' diyor ama çocuğum olmuyor. Doktor eşime 'İyisin' demiş. Sıkıntı bende mi?

ACELE etmen için bir sebebiniz yoksa iki aylık evlilikte çocuğunuzun olmaması tıbbi sorun olarak düşünülmez. Ama yine de doktora gidip tahlil yaptırmalısın.

Herkes sağlıklı olsa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Ayrıca zaten kilolusun. Şişmanlık sperm sayısını ve kalitesini etkileyebilir. Zayıflamak zayıf karakterli olmaktan iyidir.

Hastalık utanılacak bir şey değil.

İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı'na muayene olabilirsin.



ÜROLOJİ'YE GÖRÜN

Hocam ben bir aydır sık sık idrara çıkıyorum. Adetlerim normal. Antibiyotik alıyorum ama geçmiyor. Suyu azaltsam faydası olur mu?

BAYANLARDA sık sık idrar yolu enfeksiyonu görülebilir.

Tedavi olmazsan böbrek yetmezliği bile yapar. Hastalığın sana yükmüş gibi düşünme.

Hemen tedavisine bak. Mantar enfeksiyonları tekrarlar. Şeker hastalarının da ilk şikayet sık idrara çıkmak olabilir. Suyu sakın azaltma. Maydanoz çayı yap iç. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır.

Ayrıca açlık ve tokluk kan şekerini de ölçtür. Mutlaka bir kez Üroloji Uzmanı'na muayenesi ol.



HURMA SÜT YAPAR

27 yaşındayım. 3 aylık bebeğim var. Sarımsak ye sütün gelir dediler. ben sarımsak sevmem. Başka bir şey yesem olmaz mı?

TABİİ ki olur. Sütü etkileyen en önemli faktörlerden birincisi stres, ikincisi ise yeterince su içmemektir.

Sütüm kesilir mi gelir mi, yeter mi yetmez mi diye düşünmek bile kaygı nedeniyle sütünüzü olumsuz etkiler. Rahatlayın. Bebeğinizi sevin, okşayın, emzirin. Yeterince su için. Ayrıca düzenli mevsim sebze, meyvesi, hayvani ve bitkisel proteinlerle dengelenmiş, zeytinyağı tüketilen beslenmeler önemlidir.

Hurma günde 3-6 adet tüketmeniz destekleyici olarak bilinir. Sarımsak bağışıklık sistem dengeleyici olarak günde 1-3 orta büyüklükte 1-3 diş tüketilebilir. Ama sütün tadı kokusu değişebilir.



RAPOR ALMALISINIZ

Hocam nişanlımla ben iki buçuk ay sonra evleneceğiz. evlilik check up'la ilgili bir yazınızı okuduk. Biz ne yapmalıyız?

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 11682 Sayılı Evlilik Nizamnamesi, 9747 Sayılı Evlendirme Yönetmeliği ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca hazırlanan 'Evlilik Öncesi Sağlık Raporu'nu almalısınız. Yasal olarak başvurusu alınan çiftlerin risk sorgulaması yapıldıktan sonra muayene edilir. Tam kan sayımı, Hemoglobin değerlendirme testi, akciğer grafisi, PPD, balgam testi, AIDS testi, Hepatit testi, bel soğukluğu planlaması yapılmalıdır.

Gerektiğinde psikiyatrik değerlendirme sevki hazırlanmalıdır.