Oğlumu evlendirmek istediğim kız şeker hastası. Günde 3-4 tane insülin iğnesi yapıyor. Bu kızla evlenmesinde sakınca var mı? Evlendikten sonra çocukları olur mu, mutlu olurlar mı? Bu konuda sizin görüşleriniz nelerdir?

ŞEKER hastalığı evlenmeye engel olan bir hastalık değildir. Şeker hastalığı tüm dünyada bir hastalıktan ziyade bir yaşam şekli olarak tanımlanır. Sağlıklı ve düzenli yemek yemenin şart olduğu bir durumdur.

Yani oğlun da mecburen sağlıklı beslenecek. Bu da seni sevindirir. Çocuk mevzusuna gelince; erkek ve dişinin üreme organları ve hücrelerinin sağlıklı çalışması gerekir. Kaldı ki hem kadın hem erkek sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olamayabilirler.



KONUŞMAYI DENE

Benim yaşım 54, kocamın ise 57. İki yıldır eşimde sürekli isteksizlik var. Bunun bir çaresi nedir?

ÖNCE nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla oldukça ilgilidir. Cinsel istek güven hissi tamamlandıktan sonra ortaya çıkar. Kişide borç, iş stresi, hastalık hali ve kaygı varsa istek ortaya çıkmayabilir.

Eşlerin birbirleriyle ilgili beklentileri de önemli bir belirleyicidir.

Eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirmenizi öneririm.



3 AYDIR İSTEKSİZİM

Kadınım. 3 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Doktor, bana erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Herhalde karıştırdı.

Yaptırayım mı?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron cinsel isteğinin artışında rol oynar. Ayrıca kan şekeri düşüklüğü halleri de bu şikayetlere yol açar.



KOLUM TUTMUYOR

33 yaşındayım. Evliyim. 2 yıldır erken boşalma sorunu yaşıyorum. Hemen tükeniyorum. Kolum kanadım tutmuyor. Şeker hastasıyım. Bana bir yol gösterin.

2 yıl oldukça uzun bir süre. Şeker hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir.

Erken boşalma şikayetlerden birisi olabilir.

Bu nedenle perhiz, su, hareket, düzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart. Uzun süren, düzensiz beslenen, düzensiz ilaç kullanan kişilerde beklenen olumsuzluklar daha fazla görülür. Erken boşalmanın en önemli sebebi stres-sıkıntı-korku-kaygıdır.

Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası, isteksizlikte eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Zaten 3 tane hapta yutulmaz. Bir kez mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikâyetlerin geçmezse mutlaka Psikolojik destek al. Önce uykunu al.



KAS AĞRILARIM VAR

Hocam yaygın kas ağrılarım vardı. Ozon tedavisi önerdiler. Yaptırmak istiyorum. Faydası olur mu?

OZON tedavisi ağrı tedavilerinde önemli faydalar sağlayan bir tedavidir. Sistemik ozon tedavisi için Rektal İnsuflasyon Metodu veya diğer bir adıyla fitil yöntemi ile ozon tedavisi doğal, ağrısız, hızlı ve güvenilir bir metottur.

Kan yoluyla yapılan ozona göre avantajları vardır.

Tercihini bu yöntemden yana kullanan hastalar bu avantajlardan faydalanır.

Bana başvuran fibromyalji hastalarıma ozon tedavisi ile birlikte PEMF terapi, kupa terapi, vitamin ve mineral desteği tedavileri de uyguluyorum.