26 yaşındayım. Hiç gerçek bir ilişkim olmadı. Bizimkilerin görüş dediği bir kız varmış. Ciddi olursak evleneceğiz. Ancak ben tedirgin oldum!

Evlendiğimde ne yapacağım?

ABD'LİLERİN eğitimde kullandıkları "İnternetten yüzme öğrenilmez" diye bir ifadeleri vardır. Yani bilgi ayrı uygulama ayrı. Yaşandıkça tecrübe edinecek insan. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından kaygın olmasın. Yeterince sorunun var gibi, yenilerini ekleme. İstersen şimdi istersen evlenmeden önce üroloji, iç hastalıkları uzmanına bu konularda danışarak bilgi alabilirsin.

ÇOCUK SORUNU

Çocuğumuz olmuyor. Sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?

ERKEK için üroloji uzmanı, kadın için kadın hastalıkları ve doğum uzman takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir. Bu da meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur.



TİROİTLERE BAKTIR

4 aydır sertleşme sorunum var. 31 yaşındayım. Doktor gece penis sertleşmesi testinden bahsetti. Başka test yok mu?

SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres ve sıkıntı gibi psikolojik nedenlerden kaynaklanır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani sıkıntı evham kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur. Sen uyuyunca uyanır. Penis kan akımı ölçümü, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, tiroit hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir.