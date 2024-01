3 aylık evliyim. Düğün gecesi kaynanamı hastaneye kaldırdık, o düzeldi bu kez de kayınpederim kalp krizi geçirdi. Kayınçom motordan düştü. Dert bitmek bilmedi.

Evin tek geliniyim. Eşim işten gelince yanaşıyor ama benim canım istemiyor. Kızmaya başladı. Bunun için ilaç var mı?

İÇİNDE bulunduğun sosyal ortam ve ruhsal şartlar cinsel ilişkiye girmek için ideal değil. Gerginlik ve huzursuzluk cinsel isteği azaltır. Bedensel yorgunluk cinsel ilişkiyi başarısız hale getirir.

Bunlar ilaçla düzelmez. Önce sülalenin karantinadan çıkması lazım.

Onlarla ilgilenecek diğer kişileri de görevlendirmek gerekir. Eşinin de bu durumlardan yeterince haberi yok gibi. Hedeflerine odaklan.



PANİK YOK TEDBİR VAR

33 yaşındayım. Yedi aydır adet dönemimde kanamam fazla oluyor. Muayene oldum. "Miyom var" dediler. Ameliyat gerekir mi?

TÜMÖR demek, kanser demek değildir. Rahim içindeki et topağı gibi düşün. Kas yapısında olduğundan böyle ifade edilebilir. Çok çeşitlidir.

Kişiye göre takip eden doktor tedavi kararı verir. Ağrı kontrolünde, kanama azaltılmasında, küçültülmesinde ilaç tedavileri verilebilir.

İlaçlı spiraller takılabilir. Mecburiyet varsa ameliyat edilebilir. Öncelikle güveneceğin Kadın Hastalıkları Uzmanı'nı seç. Takibine gir.



KİST RİSKİ

21 yaşındayım. 3 yıldır kıllanmam için gitmediğim güzellik merkezi kalmadı. Doktordan korkuyordum. Ama mecburum galiba.

Ne yapabilirim?

AŞIRI kıllanmanın en yaygın sebeplerinden biri polikistik over sendromudur. Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluktur. Korkacak bir şey yok.

Tahliller yapılacak. Ultrason çekilecek.

Gerekirse ilaçlar verilecek.



MUAYENE ŞART

Sperm sayımı ölçtürdüm, düşük çıktı. İlişkiye girdiğim zaman tekrar sperm gelmesi için bir hafta geçiyor. İsteğim, gücüm var ama spermim yok. Bana bir çare...

ÖZELLİKLE sperm yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının tespit edilmesi şart. Üroloji muayenesi yapıldıktan sonra gerekirse iç hastalıkları uzmanı da hormonal durumunu araştıracak. Sağlıklı sperm yeter.



VİRÜSSAVAR PROPOLİS

Bağışıklığım için propolis almak istiyorum. Bilgi verebilirseniz sevinirim.

PROPOLİS ve diğer arı ürünlerinin aslında solunum yolu ve diğer virüsler üzerinde olumlu katkılarının olduğu yani virüsün üremesini önleyici, bağışıklığı kuvvetlendirici etkilerinin olduğu uzun yıllardır biliniyor.

Propolis, hem antibakteriyel hem de antiviral. Yani virüs, bakteri gibi aklınıza gelebilecek her türlü mikroorganizmayı öldürme özelliğine sahip. Yüzde 10'un üzerinde yoğunluk içeren propolisler, kullanım açısından olumlu katkı yapacaktır.

Propolisleri ılık içeceklerle tüketilmelidir.