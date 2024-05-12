SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Lastiği patlayan emniyet şeridindeki tıra bir başka tır çarptı... 2 kişi can verdi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde feci bir kaza meydana geldi. Lastiği patlayan emniyet şeridindeki demir boru yüklü tıra arkadan gelen bir başka tır çarptı. Kazada demir bor yüklü tırın sürücüsü ve yanındaki yolcu can verdi. Yaralanan diğer sürücü de hastaneye kaldırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 08:31 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 08:32
Anadolu Otoyolu’nda feci kaza! Lastiği patlayan emniyet şeridindeki tıra bir başka tır çarptı... 2 kişi can verdi 1

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde park halindeki tıra başka bir tırın çarptığı kazada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu’nda feci kaza! Lastiği patlayan emniyet şeridindeki tıra bir başka tır çarptı... 2 kişi can verdi 2

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Hendek Balıklıihsaniye mevkisinde Hüseyin Özdemir'in (39) kullandığı 28 EE 540 plakalı demir boru yüklü tırın lastiğinin patlaması üzerine, sürücü aracı emniyet şeridine park etti.

Anadolu Otoyolu’nda feci kaza! Lastiği patlayan emniyet şeridindeki tıra bir başka tır çarptı... 2 kişi can verdi 3

EMNİYET ŞERİDİNDEKİ TIRA ARKADAN ÇARPTI
Sürücü, yanındaki yolcu Sevgi Özdemir (39) ile tırdan inerek durumu kontrol ettiği esnada aynı istikamette seyreden Y.K. (26) idaresindeki 41 AEC 388 plakalı hurda malzemesi taşıyan tır, emniyet şeridindeki tıra çarparak yan yattı.

SON DAKİKA