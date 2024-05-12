Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Lastiği patlayan emniyet şeridindeki tıra bir başka tır çarptı... 2 kişi can verdi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde park halindeki tıra başka bir tırın çarptığı kazada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Hendek Balıklıihsaniye mevkisinde Hüseyin Özdemir'in (39) kullandığı 28 EE 540 plakalı demir boru yüklü tırın lastiğinin patlaması üzerine, sürücü aracı emniyet şeridine park etti.
EMNİYET ŞERİDİNDEKİ TIRA ARKADAN ÇARPTI
Sürücü, yanındaki yolcu Sevgi Özdemir (39) ile tırdan inerek durumu kontrol ettiği esnada aynı istikamette seyreden Y.K. (26) idaresindeki 41 AEC 388 plakalı hurda malzemesi taşıyan tır, emniyet şeridindeki tıra çarparak yan yattı.