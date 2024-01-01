Nafiz hocam, yaş 55 oldu, ama benim ilişki isteğim hala var. Eşim ise benden kaçıyor. Doktora söylemeye de çekiniyorum.

Ne yapmalıyım?

DOKTORA söylemeye çekinme. Mesleğimiz çare bulma mesleği. Önce eşinle konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı sıkıntıları olabilir.

Gerekirse bir Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olsun. Bazen kadınlar idrar kesesi ve rahim sarkmaları nedeniyle cinsel ilişkiden sakınabilir.

Bunları hallet.



HİÇ FAYDA ETMEDİ

Sık idrara çıkıyorum. Adetlerim düzenli. Su içmeyi azalttım fayda etmedi. Ne önerirsiniz?

MUTLAKA idrar tahlili yaptır. Sadece enfeksiyonda sık idrara çıkılmaz. Mesane hassasiyetini arttıran durumlar, mesaneye bası yapan hastalıklar ve diyabet sık sık idrara çıkmamıza neden olabilir.

Açlık ve tokluk kan şekerini ölçtür. Mutlaka Üroloji'ye muayenesi ol.

Sık sık idrara çıkmamak için de idrar yapmayı erteleme. İdrar tutmanın mesaneye verdiği zararların yanında bir de kalbe verdiği zarar var.



YÜZÜM ŞİŞİYOR

26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim iyi çıktı. Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalıyım?

ALDIĞIN ilaçlar varsa onları öğrenelim. Ayrıca el ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda, bazı romatizma hastalıklarında da olabilir. Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Mutlaka idrar tahlili yaptır. Protein kaçağı var mı bakalım.

Karaciğer testleri görülmeli.

Bu anlattıklarımdan yapılmayan varsa tekrar doktoruna git. Kalanları yaptır.



AĞRIYA DAYANAMIYORUM

Romatizma ağrılarım çok arttı. İlaçlar mide kanaması yapmıştı. Doz artıramıyorum. Siz daha önce ozon tedavisi ile ilgili bir yazı yazmıştınız. Bana faydalı olur mu?

OZON tedavisi özellikle ağrıların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemi. Doğru ve hastaya uygun uygulamalarda beklenen bir yan etki yok.

Ağrı kontrolünde önemli faydaları bulunuyor. Kişiye göre planlanan tekrarlayıcı uygulamalarla ağrıların azaldığı biliniyor.



MAYDANOZ ÇAYI İÇ

Böbrek taşı düşürüyorum. "Bitki çayları iç" dediler. Doğru olur mu?

BÖBREK taşlarının tekrar oluşmaması için günlük hayatta tükettiğimiz gıdalardan, bitkilerden faydalanabiliriz. Örneğin; maydanoz çayı böbrek taşına karşı çok faydalıdır. 1 su bardağı kaynamış suya 1 yemek kaşığı sapıyla birlikte doğranmış taze maydanozu koyun. Bardağın ağzı kapalı olarak 10 dakika bekletin. Sonra yudum yudum için. Haftada en az 3 gün / günde en az 1 bardak tüketin... Ancak bir üroloji uzmanına görünmeyi de ihmal etmeyin.