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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

30 Aralık 2023, Cumartesi

Hep yorgunum

Nafiz hocam, 23 yaşında erkeğim. 5 ay oldu, sabahları yorgun kalkıyorum. Ayrıca akıntı oluyor. Bir de erkekliğim gergin oluyor. Ne önerirsiniz?
BAZI idrar yolu iltihaplarında bu şikayet olabilir. Bunun için kan sayımı, tam idrar tahlili ve gerekirse enfeksiyon tahlili yaptırabilirsin.
Ayrıca sabah sertleşmesi dediğimiz durumlarda da bu durum ortaya çıkabilir.
Hastalık değildir. Uyku sırasında rüyada orgazm olunduğunda süreç böyle sonuçlanabilir. Doğal bir süreç. Merak etme.

KALPTEN OLABİLİR
61 yaşındayım. 5 aydır sıkıntım var. Hanımla birlikte olurken göğsüm ağrıyor. Ne yapmam lazım? İlaçla çözülür mü?
ASLINDA şikayetlerinin sebebi kalp hastalığı olabilir. Cinsel organ damar çapları da kalp damar çaplarının grubundadır. Bu yüzden damar tıkanıklığının ilk işaretleri bunlar olabilir.
Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kolesterol, trigliserid, Ldl, Hdl, açlıktokluk glikoz, üre, ürik asit, Na, K, TSH, T. Psa, F Psa, testosteron, efor testi yaptır. Gerekirse Penil Doppler yapılır. Sonuçları bana gönder.

HEMEN DOKTORA
14 yıldır sigara içiyorum. Arkadaşımın ciğerlerinde iltihap çıktı. Sigaradan demişler. Bana da bulaşır mı?
SİGARA kronik bronşit ve bağışıklık sistemine ait bozukluklar yapar. Bazı mikroplar bu zeminde apseye kadar ilerleyen hastalıklar yapar. Sebep olan mikrobun durumuna göre sana da bulaşma söz konusu olabilir. Yani tüberküloz ihtimali başta olmak üzere birçok mikrop akciğer iltihabına neden olabilir. Hemen göğüs hastalıkları uzmanına muayene ol. Önce sigarayı bırakmalısın. Mutlaka bol su iç. Arkadaşına da geçmiş olsun.

KUM YAPABİLİR
67 yaşındayım. İdrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. Prostat büyümüş dediler. Daha önce kum dökmüştüm. Ondan olabilir mi?
HAYIR büyütmez.
Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir.
Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır.
Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler. Doğru üroloji uzmanı muayenesine.

DOĞRU BESLEN
Hocam, adetim düzensiz... Ayrıca şişmanım ve kıllıyım. Su içsem yarıyor. Ne yapacağım?
ÖNCE sorunu çözelim. Güzellik ve çirkinlik, kişiden kişiye değişir. Bu nedenle kendi kendine yargısız infaz yapma. Bu anlattıklarının Polikistik Over Sendromu (PCOS) hastalığından kaynaklanıyor olabilir.
Önce çözümü düşün.
İç hastalıkları ve kadın hastalıkları uzmanına gideceksin. Muayene edileceksin. Diyet, egzersiz, ilaç ve uygulamalarla yavaş yavaş sorunları çözeceğiz.
Ama hiçbir durumda üzülmemeyi öğreneceğiz.

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