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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

28 Aralık 2023, Perşembe

Mutlu et, mutlu ol

Utancımdan kimseye anlatamadım. Evlenmek üzereyim ama cinsel organım küçük. Şimdi ne olacak? 'Eşim bir şey söyler mi?' diye korkuyorum. Ne olur bana yardım edin.
ÇOCUK sahibi olmak için de cinsel organının uzun olması gerekmez.
Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. Ayrıca cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur.
Gönül rahatlığıyla evlen.
Gönül rahatlığıyla mutlu ol, hayat arkadaşını da mutlu et.

SİVİLCEYİ SIKMAYIN
Hocam, 16 yaşında oğlum var. Sürekli sivilcelerini patlatıp duruyor. 'Yapma' diyorum ama beni dinlemiyor. Bir de siz söylerseniz sevinirim?
BABA sözü dinlemeyen iflah olmaz diyorum. Yine de söyleyelim. Sivilcelerin sıkılarak temizlenmesi önerilmez. Sıkarken mikrop kapar. Delikanlının yüzü çukurlarla dolar.
Özellikle cerahat derinde ise, sıkmak daha derine kaçmasına ve daha uzun süre daha büyük boyutta devam etmesine, hatta yara izi (skar) bırakmasına neden olur.
Aman diyorum.
Yapmayın diyorum.

GEBELİĞİ ÖNLER
Bir yıldır adet düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Bazer süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık olabilir mi?
OLABİLİR. Sana en azından TSH ve prolaktin testi yaptırmak gerekir.
Adet düzensizliği, gebe kalamama ve göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.

EYVAH TANSİYON
41 yaşındayım. Tansiyonum yüksek. İlaç kullandım. Şimdi de aşk hayatım bitti. Bana yardım edin.
HİPERTANSİYON, adı üstünde yüksek gerilim demek... Sıkıntı varsa çare de var. Ailesel yatkınlığının üstüne gergin kişiliğin erken yaşta tansiyonunu yükseltmiş. Hipertansiyon uzun sürede cinsel hayatı etkileyebilir. Ancak ilaçtan sonra cinsel hayatın bozulmuş. Bazı tansiyon ilaçları iktidarsızlık, erektil disfonksiyon yapabilir.
Doktoruna git. Başka ilaç versin. Düzenli beslenmek, iyi uyumak, hareket etmek gerekiyor. Hayat şeklini değiştir.

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