Nafiz hocam, müzik hocasıyım. Ses tellerimde bir sorun var. Her şeyi yaptım, bir türlü geçmedi. Boğazımda sürekli öksürük ve gıcıklanma oluyor. Ne yapmalıyım?

ÇOK geçmiş olsun. Önce kulak burun boğaz uzmanına muayene olmalısın. Burun tıkanıklığına neden olan hastalıklar tekrarlayan ses kısıklığı, öksürük ve gıcığa neden olabilir. Burun tıkanırsa ağızdan nefes alıp vermek zorunda kalırsın. Hızlı yemek yemeye başlarsın.

Sonuçta reflü sorunuyla karşılaşırsın.

Bu da ses kısıklığı öksürük ve gıcık yapabilir. Ayrıca ses tellerini özellikle muayene ile görmek lazım. Sesini kullanan meslekler ses teli sık rahatsızlanabilir.

Aman dikkat edin.



75'TEN SONRA NORMAL

75 yaşındayım. 3 senedir sertleşme sorunum var. Ne yapabilirim?

60 YAŞINDAN sonra erkek hormonları azalmaya başlar. Andropoz dediğimiz döneme girilebilir.

Bu dönemde sertleşme ve cinsel isteksizlikler yaşanabilir.

Önce üroloji uzmanına git. Hem hormonların hem de prostatın durumunu öğrenelim. İlaçlı tedavilerle halledebilirsek ne ala.



UYKUSUZLUK SORUN

Uykusuzluk şikayetim var. Huzursuzum. Uyuyamadığımda gün içinde daha da kızgın oluyorum. Başka riskleri var mı?

UYKUSUZLUĞUN bir sürü riski var. Şişmanlık artar. Hipertansiyon görülür.

Hatta felç geçirme ve bellek bozukluğu tehlikesi bile artar. Uykusuzluk çekenlerde kalp krizine bağlı ölüm riskinde de ciddi artış olduğunu gösteren çalışmalar mevcut.

Yani senin anlayacağın uyumazsan korkulu rüya görmeye başlayabiliriz.

Manyetik alan tedavisi öneririm.