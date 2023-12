Yeni evli bir çiftiz. Akşamı zor bekliyorum. Beraber olunca da erken boşalma sorunu yaşıyorum.

Ne yapabilirim?

ANLATTIKLARIN hastalık değil. Evliliğin başlangıcında cinsel aktiviteyle tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir bu... İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Daha sakin ve paniksiz ilişkiye girebileceksiniz.

Merak edilecek bir durum yok. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında ve cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında böyle şeyler normal... Psikiyatrist ve Psikolog desteği gerekir. Ayrıca genel bedensel özellikler açısından İç Hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme.



SİSTİT KABUSU

30 yaşındayım. 3 ayda bir sistit oluyorum. Antibiyotik almaktan bıktım. Beni bu dertten kurtarın!

TEKRARLAYAN sistit hastalığının nedenini bulmalıyız. Özellikle dışkılama ve idrar yapma sonrası temizlik uygulamaları sık enfeksiyon tekrarı yapabilir. İdrar yolu organlarının anatomik yapı farklılık ve hastalıkları sistiti tekrarlatabilir. Bağışıklık sistemi hastalıkları, diyabet hatta bazı kan hastalıkları enfeksiyonların kolay tekrarlamasına neden olabilir.

Cinsel aktivite sırasında enfeksiyon bulaşma ihtimali de sorgulanmalıdır.

Bize başvuran hastalarımızda bu ve kişiye özel diğer ihtimalleri gözden geçiririz. Kişiye özel tetkik takip planı yaparız. Tekrarlayan sistitlerde ozon tedavisi ve mezoterapik enfeksiyon tedavileri önemlidir.



ÖNCE DOKTORA!

Kardeşim benden 4 yaş küçük. 2 evladı var. Benim hala yok! Macun yesem gücüm yerine gelir mi?

ÖNEMLİ olan erkek üreme hücresi olan sperm ile kadın üreme hücresi olan yumurtanın birleşerek kadın rahminde tutunmasıdır. Bunu engelleyen durumlarda gebelik gerçekleşmez.

Macundan önce doktor muayenesi şart. Eşin Kadın Hastalıkları Uzmanı'na sen de Üroloji Uzmanı'na bir kez muayene ol. Tiroit, insülin direnci, hormon hastalıkları gibi durumlar gebelik sürecini etkilenebilir. bu nedenle İç Hastalıkları Uzmanı'na da muayene olun. Eğer sorunlu bir durum varsa her gün ilişkiye girseniz de gebelik gerçekleşmeyebilir.



AĞRILARINI AZALTIR

Hocam 35 yaşındayım. Evliyim. İki çocuğum var. Her tarafım sık sık ağrıyor. Baktık romatizma yokmuş. O zaman neden her tarafım ağrıyor. Eşim destek verse de kaygılı bir yapım var. Ağrılara ozon tedavisi iyi gelir mi?

ROMATİZMA dışı ağrı ya neden olan hastalıklar araştırılmalı. Ancak bu tariflerin fibromiyalji dediğimiz bir durum. Kaygı durduk yere kaslarımızı sıkmamıza neden olabilir.

Beslenmede D vitamini, magnezyum gibi vitamin mineral eksiklikleri de ağrı tekrarını kolaylaştırabilir.

Tanı ve uygun tedaviler düzenlenirken ozon tedavisi ve ozon saunanın ağrı azaltıcı özellikleriyle tanışmalısınız.

Bize başvuran hastalarımızda aromaterapi, mezoterapi uygulamaları ile bu hastalığın rahatlamasını sağlıyoruz.