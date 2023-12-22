Hocam ben 47 yaşındayım. Şişmanım gece çok horluyorum. Eşimle ilişkiye girdiğimde nefes nefese kalıyorum. Zaten horlamamdan şikayetçi. İlişkiden önce ilaç alsam iyi olur mu?

SİGARA içip içmediğini yazmamışsın. Ama yazdıkların kendine bakmadığını düşündürüyor.

Sadece ilaç almak ilişkinin süresini etkilemez.

Horlama, kötü uyku demektir. Tabi hem gündüzün hem gecen yorgun geçer. Her şey başlamadan biter. Ayrıca ilişki düzelttiği belirtilen ilaçların ciddi yan etki ihtimalleri vardır. Kalp ve damar hastalığının olup olmadığı bilinmeli. Tabi ki kilo vermelisin. Midyat'a pirince giderken, hazır olanı da kaybetme. Hemen İç Hastalıkları Uzmanı'nı bul, takibine gir. Kafana göre ilaç kullanma.



DESTEK ALMALISIN

Doktorum çok stresliyim... 2 yıldır eşimle beraber olmadan bitiyorum. Fırsat bulup doktorada gidemedim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Tedavisi var mı?

VAR. Öncelikle psikolog hatta psikiyatrist değerlendirmesi ve önerileri al. Geciktirici kremler ve bazı ilaçlar erken boşalma tedavisinde kullanılıyor. Eşinle konuyu paylaş. Birlikte çözümler üretmeye çalış.

Uyku, beslenme, gerilim, yorgunluk, uygun mekan ile ilgili düzensizlikler erken boşalmaya çanak tutar.



EŞİM SAKIN AMA...

Eşimle 4 aydır evliyiz. İyi huylu, sakin bir adam. Ama bana pek yanaşmıyor. 2 kere beraber olduk. Şimdi ben mi söyleyeceğim bu işi?

YENİ evli çiftler bu sorunu yaşayabilir. Utangaç erkek veya bayanlar sosyal olarak sıkıntı çeker. Bazen konuşmadan dokunarak anlaşmanız gerekebilir.

Eşler diğerini teşvik edici olmalıdır. Neticede başka biri o an size yardımcı olamaz.



KIRILDIYSA TAMİR ET

23 yaşında, 2 aylık evliyim. Eşim de 23 yaşında. Düğün gecesi ailelerimize ait sıkıntılarımız oldu. Ne zaman beraber olsak çok ağrıdı diyor. Bana hala kızdığı için mi böyle yapıyor?

CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi durumlarına ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olması gerekir.

Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği gerekebilir. İhmal etmeyin.

Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi.

Kırıldıysa tamir et.



SAKIN İHMAL ETME

7 aydır adet düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?

OLABİLİR. Sana mutlaka TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir.

Adet düzensizliği, gebe kalamama ve göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetleri olan kadınlardan kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme.