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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

14 Aralık 2023, Perşembe

Öğreneceksin

Nafiz hocam, 26 yaşındayım. Ailem bir kız bulmuş. Görüşmem için ısrar ediyorlar. Evlenirsek ne yapacağım bilmiyorum. İnternetten bir şeyler öğrenebilir miyim?
BİLGİ ayrı, uygulama ayrı. Yaşandıkça tecrübe edineceksin. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından şüphen olmasın. Ayrıca internet cinselliğe ait görüntüler için kulanıldığında bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olabilir. İstersen şimdi istersen evlenmeden önce üroloji ve iç hastalıkları uzmanına danış.

DÜZENLİ BESLEN
34 yaşındayım. Ailemde çoğu kişi kalp krizi geçirdi. Ben de geçirmekten korkuyorum. Ne yapayım?
AİLESEL yatkınlık kalp hastalıklarında vardır. Aile geçmişi önemli. Ailesel yatkınlık kişinin kendisinin değiştirebileceği bir durum değildir. Ama kesin kalp krizi geçirmenin garantisi de değildir. Değiştirilebilir riskleri mutlaka değiştir. Sigara içiyorsan bırak.
Dumanından kaç. Tansiyonun normal olsun. Kolesterol ölçtür. Diyet yap.
Gereğinde ilaç kullan. Hareket et. Dengeli beslenmeye bak.

SİGARAYI BIRAK
Çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhiz şart mı? Şartsa nelere dikkat edeyim peki?
ÇAY, kahve ve sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıya neden olur. Bazı ilaçlar da şikayetleri artırır. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı yapabilir.
Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, egzersiz, hayvansal yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması iyi gelir.

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