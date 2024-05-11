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Cem Adrian Gazze için söyledi gözyaşlarına hakim olamadı: Bu da gelir bu da geçer ağlama!

Avrupa turnesi kapsamında İsviçre'nin Zürih kentinde konser veren şarkı Cem Adrian Gazze'yi unutmadı. İsrail'in katlettiği binlerce Gazzeli için, "Ne ağlarsın" isimli şarkıyı söyledi. Duygu dolu anların yaşandığı konserde Adrian gözyaşlarına hakim olamadı.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 16:34 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 16:34
Cem Adrian Gazze için söyledi gözyaşlarına hakim olamadı: Bu da gelir bu da geçer ağlama!

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Şarkıcı Cem Adrian Avrupa turnesi kapsamında İsviçre'nin Zürih kentinde konser verdi.

Cem Adrian'ın duygusal anları

ADRİAN GAZZE'Yİ UNUTMADI
Konsere çok sayıda gurbetçi ilgi gösterirken Adrian Gazze'yi unutmadı.



Şarkıcı, "Ne ağlarsın" isimli şarkıyı söylediği sırada, "Bu da gelir bu da geçer ağlama Gazze" diyerek Filistin'e selam gönderdi.



GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Konseri dinlemeye gelen gurbetçiler o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Cem Adrian'ın şarkıyı seslendirdiği anlarda gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.


HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 34 BİN 971'E YÜKSELDİ
Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 971'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 218 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 28 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 69 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 971'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 641'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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