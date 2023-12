Üç ay önce evlendim. Düğünden beri erken boşalma sorunu yaşıyorum. Arkadaşlarım doktora sor dedi. Aklıma siz geldiniz. Ne yapabilirim?

SÜREKLİ olarak dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen duruma erken boşalma diyoruz. Kadınlarda normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma cinsel organların birleşmesinden girdikten yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır.

Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyar. Kadınların yaklaşık yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık ilişkide bulunarak gerilimin azaltılması işe yarayabilir.

Erken boşalma cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir.



HEP AKLIMDA

26 yaşındayım. Kurye olarak çalışıyorum. Henüz evlenmedim. Aklıma hep cinsellik geliyor. Kendi kendime tatmin oluyorum.

Bu bir hastalık mı?

YAŞIN gereği bu doğal.

Cinsel ilişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Askerliği de bitirdiğine göre herkes sana "Evlen artık" diyordur. Bence de büyüklerini dinle. Her şeyin aşırısı zarardır. Aşırı cinsel istek hali, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur. Umarım seninkisi böyle değildir.



MUTSUZUM

37 yaşındayım. 9 aylık evliyim. Eşimle ilişkide sertleşme sorunu yaşıyorum. Çok mutsuzum... Bu bir hastalık mı?

İNSANLAR cinsel ilişki hazırlık döneminde çeşitli uyaranlardan etkilenebilirler.

Uyarılıp orgazma hazır hale gelebilirler. Fotoğraf, ışık, ses, koku, eşyalar, dokunma, izleme, sevişme ilişki hazırlığı başlatabilir.

Bununla ilgili olarak zaman zaman farklı uygulamalarla hazırlık dönemi yaşamak, hastalık olarak kabul edilmez.

Ama sadece izleme, gözetleme ile uyarılıp başka hiçbir şeyle uyarılamıyorsan hastalık kabul edilebilir.

Bunun için önce psikolog gerekirse sonra psikiyatriste ihtiyacın olabilir.



TAKİP GEREKLİ

Nafiz Bey, ben 41 yaşındayım. 3 yıldır kalbimde ritim bozukluğu var. Yaşlanınca sıkıntı olur mu?

OLABİLİR. Düzensiz kalp ritmi kalbe ve kalp dışı organlara zarar verir. Düzeltilmesi veya takibi önemlidir.

Kalbin kendini beslemesi düzensizleşirse kalp yetersizliği ve diğer damar hastalıkları riski artar.

Hipertroidi, anemi gibi kalp dışı nedenlerle meydana gelen aritmilerde sebep olan hastalık düzeltilip takip edilmelidir.

Aynı doktora git.

Yani İç Hastalıkları Uzmanı ve Kardiyoloji takibi şart.

İlaçları düzenli kullan.



MİDEM AĞRIYOR

Şarküteride çalışıyorum. Mide ağrısı sorunu yaşıyorum. Ne yapmalıyım?

ÖNCE hastalığına uygun yaşam şekline geç. Muhtemelen yemek borusu mide iltihapları ve on iki parmak bağırsak iltihap ülserleri bir arada devam ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı muayenesi, ilaç ve takip rotasını takip et. Söylenenleri uygulamazsan şikayet etmekten vazgeç çünkü tekrarlar.