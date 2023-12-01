Biz yeni evlendik. Çok heyecanlıyız. Akşamı zor bekliyorum. Beraber olunca da hemen bitiyorum. Normal mi? Değilse ne yapabilirim. Yardım edebilir misiniz?

İLİŞKİ tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Önemli olan eşlerin ilişki sırasında hazza ulaşmasıdır.

Bu oluyorsa strese girme.

Ayrıca erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas duygusal-ayrıntıcı kişilik yapısında buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir.



KARAMSAR OLMA

Yeni evliyiz. Hanım 45, ben 48 yaşındayım. Çocuğumuz olur mu diye eşimle doktora gittim. Doktor 'Hormon testi yazdım' dedi. Kağıtta AMH yazıyor. Nedir sizce?

AMH testi anti müllerian hormon testinin kısaltmasıdır. Hormonun düşük çıkması, kadınlarda yumurta sayısının düşük olduğunu göstermektedir. Bu da doğurganlığın azaldığnı gösterir.

Ancak karamsar olmamak gerekir. 38 yaşından genç kadınlarda AMH değeri 2.0 ile 6.8 ng/ ml olmalıdır. AHM seviyesi 1'den düşükse düşük, 0.5'ten düşükse çok düşük, 2.0 ile 6.8 arasında ise normal ve 6.8'den yüksekse yüksek olarak kabul edilmektedir. Bu testlerin sonucuna göre size bilgi verecek.



KORKUNU PAYLAŞ

4 aydır eşimle evliyiz. Eşimle birlikte olamıyoruz. Korkuyorum. İkimiz de mutlu değiliz. Çocuğumuz olmazsa eşim başka kadınlara bakar mı diye bunalımdayım. Hangi doktora gidelim?

BUNUN adı vajinismus. Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli. Sık karşılaşılan bir şikâyettir.

Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkânsız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Ayrıca psikolog, iç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım alman gerekir. Korkma. Sabret.