İLAN T.C. KARS KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 1998/9 Esas

DAVALI : FİLİZ ÖZGÜL - 10247624242

Davacı/Davalılar tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

Kars Kadastro Müdürlüğüdava dilekçelerinde özetle; Dava konusu 198 ada 49 parselin Ömer oğlu Arslan Yıldız, 198 ada 65 parselin Musa Göktaş, 198 ada 66 parsel, 198 ada 67 Nazım Daş, 198 ada 68 parselin Ahmet Adıgüzel adına yine 87 parselin tahdidine esas alınan ve ifrazve taksim suretiylenaklen giden ve Zaman Arkanoğlu ileYusuf Akıloğlu adlarına kayıtlı bulunan 4392 ve 4393 sahife nolu tapu kayıtlarının kapsamlarının birbirleri üzerine çakışmakla mükerrer bulundukları tahdit postacısınca mezkür parsellere ait kadastro beyannamelerinin edinme sütunlarına açıkça ve kati olarak belirtildiğinden dava konusu parsellerin maliklerinin 1515 sayılı kanunun 2 ve tüzüğünün 21. Maddeleri uyarınca selahiyetli Kadastro Mahkemesinde tayinleri gerektiğinden tebliğ tarihinden itibaren mahkemede dava açmalarınakarar verilmesini talep etmiş ve mahkemenizce uyapta adresi yazılı Filiz Özgül'e duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste ayrıldığı/adreste bulunmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamadığı, Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilerekve 21/08/2024 günü saat: 09:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirdeyargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu FİZİL ÖZGÜL ' e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02030096

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