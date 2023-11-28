Eşim emekli. Beraber olurken eskisi gibi sertleşemiyor. Doktor "Erken andropoz olabilirsin" demiş.

Sizce ne yapayım?

İLERİ yaş erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Üzgünlük sıkıntılı ruh hali görülür. Spor yetenekleri azalır.



İYİCE BİR DİNLEN

Eşim TIR şoförü. Kalp krizi geçirdi, şimdi iyi. Ancak ilaç kullanıyor. İlaçların cinsel hayatı bitireceği söylendi! Krizden önce mutluyduk.

Şimdi her şey bitti mi?

CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi doğal bir durumdur.

Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Düzenli egzersizler ve hareketler, ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Alkollü ve sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı ilişki için uygun olabilir.



YENİ TAHLİL LAZIM

40 yaşındayım. Son dört aydır sürekli ishalim. Tahliller yapıldı mikrop yok ama antibiyotik kullanıp duruyorum. Ne yapmalıyım?

PANİK yapma. Bağırsaklar panik yapınca da hızlanıp ishale neden olabilir. Uzun süreli ishalin en önemli nedenlerinden birisi de çölyak hastalığı veya gluten enteropatisi dediğimiz hastalıktır. Özellikle yağlı gıdaların alınmasından sonra belirginleşen ishal, karında gaz ve rahatsızlık hissi, karın ağrıları, iştahı iyi olduğu halde kilo alamama veya kilo kaybı ve yorgunluk olur. Doktorunuzu ziyaret edin.

Şikayetinizi söyleyin. Yeni tahlil ister.