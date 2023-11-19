Yeni evliyim. Ancak aşk hayatında hayal ettiğim mutluluğu bulamıyorum. Çünkü erken boşalıyorum. Neden oluyor?

ERKEN boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemli. Ayrıca erken boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu.

Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur.

Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Gurur meselesi yapma.



AZ AZ SIK SIK YE

Midem yanıyor. Yediklerim midemi yakıyor. Stresten olabilir mi? Yediklerimden mi? Baharat yemiyorum ama yine de ağrıyor...

YEMEKLERİN iyi çiğnenmemesi, sıkıntı, stres, ağrı kesiciler, aşırı yağlı-baharatlı-asitli kafeinli- gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sigara, alkol kullanımı mide ve bağırsak sisteminde sıkıntı yaratır.

Sakız çiğnemek, derin iç çekmeler, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar.

Bunları düzene koy. Az az ye, sık sık ye. İyi çiğne.

Devam ederse mutlaka iç hastalıkları muayenesi ol.



HALSİZ DÜŞÜRÜR

Hocam, arkadaşlarım "Sende iyot eksikliği olabilir" dedi. Nereden anladılar bilmiyorum. Bu durumda hangi şikayetler görülür?

Ne yapmam gerekir?

İYOT eksikliği önemli bir sorundur. Depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, adetle ilgili sorunlar, hiperlipidemi (kan yağları yüksekliği), tekrarlayan enfeksiyon, soğuğa karşı duyarlılık, el ve ayakların soğuk olması, zihin bulanıklığı, saçlarda incelme, kabızlık, nefes darlığı, böbrek işlevlerinde azalma, kas güçsüzlüğü, eklem katılığı şikayetleri olur. Doktora gitmeden, test yaptırmadan arkadaşların dedikleriyle hareket etme.



ŞEKER VE AŞK

34 yaşında 1 yıldır evliyim. Eşimle beraberken 6 aydır sürekli erkenden boşalma sıkıntım var. Bir de 4 yıldır şeker hastasıyım.

Şeker ilacı kullanıyorum. Ne yapmalıyım?

4 yıl oldukça uzun bir süre. Şeker hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir. Erken boşalma şikayetlerden birisi olabilir. Bu nedenle perhiz, su, hareket, düzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart. Bir kez üroloji uzmanına muayene ol. Şikâyetlerin geçmezse psikolojik destek al. Önce uykunu al. Yorgunluk erken boşalmanın garantisidir.



HEMEN UYUYOR

Eşimle 1 yıldır beraberiz. Hala ilişkiden sonra sessizce uyuyoruz. Sanki utanılacak bir şey yapıyoruz gibi davranıyor. Ben de huzursuz oluyorum. Sizce yanlış mıyım?

CİNSELLİK ve cinsel konuların konuşulması, cinselliğin ayıp olduğu, kadının cinsellikten zevk alması, cinsel fantezi kurmak, kadının cinsel ilişkiyi başlatması şeklinde ülkemizde olduğu kadar dünyada da yeni evli çiftlerin sıkıntılarının başında gelir.

Böyle durumlar kişilerde korku, önyargı veya saldırgan davranışları da beraberinde getiriyor. Eşimle uygun şekilde bu konuları konuşmaya başla.

Gerisi yavaş yavaş düzelir.

Sabırlı ol.