26 yaşında erkeğim. Askerliğimi yeni bitirdim. Bana bir şeyler oluyor. Başım ağrıyor bulanık görüyorum. Memelerim bile büyüdü! Bir de cinsel organım hareket etmiyor. Nedir sorunum?

ÖNEMLİ tespitler yapmışsın.

Bize bu şikayetlerle başvuran hastalarımızda öncelikle hormonlara bakarız.

Başta Prolaktin dediğimiz süt hormonu diye de bilinen hormonun tahlilini mutlaka yaptır. İsteksizlik de bununla ilgili. Duygusallık da bu hormon fazla üretildiğinde artar. Hipofiz bezi dediğimiz beynimizdeki bir merkezin tümörlerinde bu anlattıkların ortaya çıkar.

İlaçla tedavisi mümkündür.

Merak etme. Ayrıca TSH, östrojen, testosteron testide baktır. Göz muayenesi ve Üroloji muayenesi de gerekir.



SÜREKLİ BAŞIM AĞRIDI

29 yaşında yeni evli bir kadınım. İlişkide sonra başım ağrıyor. Daha önce böyle bir şey yoktu. Beyin tahlili yaptırdık bir şey çıkmadı. Sıkıntım ne ki?

GELECEĞİ bilemeyiz.

Şu an anlattıklarınıza göre "Orgazm baş ağrısı" dediğimiz tanıya uygun bir şikayetiniz var. Film ve tahlil yaptırmanız tedbirli davranış olmuş. Tedavi olarak takip eden doktorun sizin için önereceği ağrı kesiciler şikayetinizi azaltabilir. Eğer mide hastalığınız yoksa kullanabileceğinizi unutmayın.



ÇOK HEYECANLANIYORUM

Nişanlıyım, yakında evleneceğim. İkimiz de çok heyecanlanıyoruz. Hatta ben biraz da korkuyorum. Nişanlım "Adetin düğüne mi denk geliyor?" dedi. Ne yapacaksa bilmiyorum artık! Evlenince ne yapacağım bilmiyorum. Siz ne dersiniz?

ÖNCELİKLE bu korku, kaygı, tedirginlik tespitin önemli. Evlilik sonrası kadın ve erkeğin birlikteliği ile ilgili bilgi edinmen çok önemli. Burada yazılamayacak kadar çok bilgi vermemiz gerekir. Bunun için Aile doktoruna, ana çocuk sağlığı bölümüne, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı'na, aile psikologuna, güvendiğin aile büyüklerine danışman gerekir.



BOŞANDIM AMA...

İki ay önce boşandım. O zamandan beri gribim. Eczacı bir arkadaşım var. "Boşandın ondandır" diyor. Hiç ilişkiye girmedim. İlgisi olabilir mi?

BOŞANMAK önce ruhsal, sonra bedensel ve sosyal olarak kişileri olumsuz etkiler. Hal böyleyken bağışıklık sistemi de farklılaşır.

Hastalıklara yatkınlık artabilir.

Beslenmen, uyku düzenin hepsi etkili olur. Araştırmalar haftada 1-2 kez ilişkiye girmenin Immunglobulin dediğimiz IgA isimli immunglobülinlerin seviyesini arttırdığını göstermektedir.

İmmunglobülinler, tükürük ve burun duvarında bulunan ve mikroplara karşı savunma sistemini güçlendiren proteinlerdir.



YENİ EVLİYİM

37 yaşındayım. Üç ay oldu evlendim. Eşimle bir araya gelince sertleşmede zorluk çekiyorum. Bir kere kapı aralığından bakayım dedim. O zaman sıkıntı olmadı. Bu bir hastalık mı?

İNSANLAR cinsel ilişki hazırlık döneminde çeşitli uyaranlardan etkilenebilirler.

Uyarılıp orgazma hazır hale gelebilirler. Fotoğraf, ışık, ses, koku, dokunma, izleme, sevişme cinsel ilişki hazırlığı başlatabilir. Bununla ilgili olarak zaman zaman farklı uygulamalarla hazırlık dönemi yaşamak hastalık kabul edilmez. Sadece izleme, gözetleme ile uyarılıp başka hiçbir şeyle uyarılamıyorsan hastalık kabul edilebilir.