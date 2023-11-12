Bana 'Tansiyon hastasısın' dediler. 45 yaşında erkekliğimi bitirdiler. Tansiyonum olsun daha iyi. Şimdi ben bunu yazan doktoru kime şikayet edeyim?

GERİLME, panikleme.

Şikayet edilecek bir durum yok. Tansiyon ilaçlarının beklenen yan etkilerinden biri bu. Ama herkeste olmaz. Doktorlukta kehanet yok. İlacı veren meslektaşım bilerek vermedi. Ona haber ver. İlacı değiştirsin.

Tansiyon yüksekliği tedavi edilmezse ileride erkekliğini yine bozabilir. Tansiyon takibini yap



KİLO KISIR YAPAR

37 yaşındayım. 2 ay önce evlendim. Gücüm kuvvetim yerinde. Ama çocuğum olmuyor. Eşimde sorun çıkmadı. Biraz kilo fazlalığım var. Bu beni kısır mı yapıyor?

ACELE etmen için bir sebebiniz yoksa 2 aylık evlilikte çocuğunuzun olmaması hemen tıbbi sorun olarak düşünülmez. Ama yine de tıbbi bir sorun olup olmadığını anlamak için doktora gidip tahlil yaptırmalısın.

Herkes sağlıklı olsa da gebelik gerçekleşmeyebilir.

Ayrıca zaten kilolusun.

Şişmanlık sperm sayısını ve kalitesini etkileyebilir.

Zayıflamak zayıf karakterli olmaktan iyidir. Hastalık utanılacak bir şey değil.

İç hastalıkları uzmanına ve üroloji uzmanına muayene olabilirsin...



DEMLİ İÇMEYİN

59 yaşındayım. 5 senedir kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım. Ameliyat olamıyorum. Bitkisel bir karışım önerebilir misiniz?

ÇEŞİTLİ tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini, içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller.

Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalar kuvvetli öksürükler şikayetleri ve hastalığın şiddetini arttırabilir. Kabız kalmamanız için çayı çok ve demli içmeyin. Papatyarezene ıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin.

Hamurlu gıdaları sık tüketmeyin.

Tuvalet ihtiyacınızı ertelemeyin. Yeterince su için. Mekanik destekler açısından mutlaka bir kez fizik tedavi uzmanına muayene olun.



DİŞLERİMİ SIKIYORUM

Hocam yorgun kalkıyorum diye doktora gittim. 'Dişlerini gıcırdatıyorsun' dedi. Diş gıcırdatması ile ne alakası var?

ANLATALIM. Gündüz ve/ veya gece diş sıkma rahatsızlığına 'Bruksizm' denir. Bruksizm, dişlerde sallanma, kas ağrısı, baş ağrısı, çene ekleminde (kulak önünde) ağrı, dişlerde kırılma, dişlerin çiğneme yüzeylerinde aşınmalar yapabilir.

Yani gece stresli bir uyku beraberindeki beden kaslarının dakasılması ile yorgun kalkabiliriz. Bruksizm alerjik kişilerde daha sık ortaya çıkabilir. Bruksizmde dişlerimiz aşınmakta, sallanmakta ve hatta kaybedilmektedir.



CİLDİM KIRIŞTI

45 yaşındayım. Cildimde kırışmalar başladı. İçime dert oldu! Botoks istemiyorum. Ne önerirsiniz?

P.R.P. yani Trombositten Zengin Plazma uygulaması iyi olur. Kök Hücre Nakli olarak da belirtilen bu uygulama ilaç uygulaması değildir. Alerjisi olan için bu durum idealdir. Doğal uygulamadır. En çok aşınan cilt yüz cildidir. Özellikle Mikro iğne uygulamaları ile PRP birlikte uygulanırsa yüz cildi sağlıklı bir şekilde yenilenir.

Bu da parlak, sağlıklı bir yüz cildi demektir.