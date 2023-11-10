Eşim 49 yaşında ve 29 yıllık evliyiz. 29 yıldır eşimin migreni var. Baş ağrıları eşimin muayyen günlerinde ortaya çıkıyor. Acaba hormonal değişim sebebiyle ya da mineral değişiklikleriyle ilgili olabilir mi? Ne önerirsiniz?

ADET döneminde hormonal değişiklik olur. Bazı bedenlerde bu değişiklik migren atağı başlatabilir.

Kalsiyum, magnezyum, çinko tuz değişiklikleri de migren atağı tetikleyicisi olabilir. Kansızlık, kan şeker düşüklüğü, depresyon, tansiyon düşüklüğü, boyun fıtıkları tetikleyici de olabilir. Lodos, nemli havalar, yüksek ses, güçlü ışık migren atağı başlatabilir. Hemen bir doktor bulun. Tetkiklere başlayın.



BULAŞICI OLABİLİR

28 yaşındayım. 5 yıldır evliyim. Bir çocuğum var. Eşimde cinsel mikrop çıkmış. Siğil mikrobuymuş. Ben ne yapmalıyım?

EŞİNDE bir enfeksiyon çıktıysa öncelikle bulaşıcı olup olmadığı önemli. Bulaşıcı mikrop varsa sen de muayene olmalısın. Muayene ve tahlil sonuçlarına göre sana ait tedbirleri alırız. Bu süreç içinde eğer ilişkiye girmek isterseniz korunmalı olarak ilişkiye girmeniz uygun olur.



HEP İSTEKSİZİM

2 yıldır sertleşme ve isteksizlik şikayetim var. Eşimin işi nedeniyle köye geldik. Buradaki muhtar bir bitkiden bahsetti. 'Demir dikeni' dedi. Çayını içmemi önerdi. 'Bir şey kalmaz' dedi. İşe yarar mı?

ÖNCE bitkiden başlayalım.

Demir dikeni, deve çökerten ya da çoban çökerten isimleriyle bilinen bir bitkidir. Erkeklik hormonlarının artmasına neden olduğu bilinir.

Bu artış ereksiyon ve cinsel istekte artışa neden olur. Sendeki sorun bunlarla ilgiliyse iyi gelebilir. Önce üroloji uzmanına git.



DERDİM KİLOLARIM

Zayıflamak istiyorum. Marketteki arkadaşım "Burada glutensiz ürünler var" dedi. Alsam zayıflar mıyım?

GLUTEN maddesi arpa, çavdar, buğdayın içinde bulunur. bazı insanların bağırsağında bu madde hastalığa neden olur. Çölyak hastalığı olan kişiler glutensiz beslenmek zorundadır. Glutensiz hazırlanan gıdalar zayıflama ürünü değildir. Bu amaçla kullanılmaz. Şişmanlığının sebebini öğrenmen için iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Şişmanlığının nedeni belli olsun. Sonrası kolay.