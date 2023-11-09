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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU 3 ayda düzelir
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

9 Kasım 2023, Perşembe

HABERİ
SESLİ DİNLE

3 ayda düzelir

43 yaşındayım. Kasık fıtığı ameliyatı oldum. 1 ayı geçti. Ne zaman cinsel ilişkiye girebilirim?
Cinsel ilişkiye girme süresi kişiye özel olarak tanımlanır. Yani sizin fıtığınızın içinde hangi doku organ grubu vardı? Fıtık içinde kalmaya bağlı olarak ameliyat sırasında ne durumdaydı? Ameliyat sonrası takip nasıl geçti? Dikiş durumu nasıl? Fıtık korsesi kullanımı nasıl? Genelde 3 aylık bekleme sonrası özel bir sorun beklenmez. Özel bilgi için bana ulaşın.

YEŞİL ÇAY İÇ MUTLU OL
Zaman zaman ilişkide halsizliğim artıyor. Eşim de bu durumdan huzursuz. İlacı yok mu?
Sizinkisi mevsimsel bir yorgunluk gibi görünüyor. Özellikle nemin arttığı dönemlerde cinsel isteksizlik, genel bitkinlik hali, güçsüzlük, ruhsal isteksizlik, uykusuzluk veya huzursuzluk gibi şikâyetler olabiliyor.
Sabahları aç karnına en az 5 dakika yürü ve 10-15 dakika aç karnına jimnastik yap. Yeşil çay iç.

TURNA YEMİŞİ İYİ GELİR
74 yaşında kadınım. İdrar enfeksiyonum var. Antibiyotik içiyorum. İdrarda koku yaptı. Yanmam var. Bol su içiyorum ama geçmiyor. Korkuyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Önce korkmayı bırak. Bağışıklığın azalır. Sen yine de gilaburu içmeyi ihmal etme. 5 gün sabah öğle akşam yarım çay bardağı. Turna yemişi al 3 öğün 1 yemek kaşığı iyi çiğneyerek yut.
Antibiyotik bitince idrar tahlili yaptır.

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