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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

6 Kasım 2023, Pazartesi

HABERİ
SESLİ DİNLE

Büyük sözü dinle

31 yaşında erkeğim. Çok geğiriyorum. Ayrıca affedersiniz sürekli gaz çıkarıyorum. O kadar soda da içiyorum fakat çözüm olmuyor. Yardım edin ne olur!
ÇIVI çiviyi söker ama soda gazı sökmez. Tersine arttırır. İçindeki gaz, sodanın içinde ki gazla birleşince her taraf toz duman olur. Sigara içiyorsan bırak. Sakız, çerez yeme.
Burnunu bir kulak burun boğaz uzmanına muayene ettir. Sağ elinle sağdan sola karnını günde en az 10 kere 5 dakika ovala. Mutlaka su iç.
Sebze, meyve tüket. Tuvaletin gelince erteleme. Yani bu güne kadar annenin veya büyüklerinin söylediklerini yap. Aile doktoruna veya İç Hastalıkları Uzmanı'na bir kez muayene ol. Geçmezse endoskopi ihtimalleri var. Hadi hayırlısı.

UZMANA BAŞVUR
Eşim 55 yaşında. 15 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktora gitti. Mantar dedi, ilaç verdi. Ancak şikayetlerimiz sürekli tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?
ŞEKER hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Perhize ve temizliğe dikkat etmeniz gerekir. Cinsel ilişki sırasında senin de ellerin kirliyse kendi cinsel organınla eşinin cinsel organına enfeksiyon bulaştırabilirsin.
Bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekir. Ayrıca bulaşıcı hastalıklar açısından kendini takip etmelisin.
Farklılık görürsen üroloji ile görüş. Eşin de kadın doğum uzmanına danışıp, uygun tedaviyi öğrenebilir.

5 YILDA 3 ÇOCUK!
Hocam, biz 5 yıllık evliyiz. 3 tane çocuğumuz var çok şükür. Eşim tüp bağlatalım dedi. Bir zararı var mı?
Kadında yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır.
Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez.
Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder.
Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.

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