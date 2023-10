Hırdavatçıyım. İşler beni geriyor. Migrenim azıyor. 5 yıldır migrenim var. Baş ağrılarım sık sık tekrarlıyor. İlaçtan başka çare yok mu?

BAŞ ağrısını başlatan sebepleri tespit et.

Onlardan sakın. Buna sakınma tedavisi diyoruz.

Soğuk ve rüzgârlı havalarda başını bere, atkı gibi koruyucu bir şeyle ört. Banyo yapıp sokağa çıkma. Saçını iyice kurut. Rüzgârda, Klimanın önünde durma.

Meteorolojiyi takip et, Lodos da dışarı çıkma.

Sigara içme. Jöle sürme.

Açlık-tokluk, streskeder- gerilim, aşırı yorgunluk migreni tetikler sakın.



AŞKTA DEPRESYON

Altı aydır depresyondayım. Doktor ilaç verdi. Bu süreçte hanımla da yan yana gelemiyoruz. Resmen eşimden soğudum. Ne yapmam lazım?

UMUTSUZLUK, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir.

İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar da cinsel isteksizliğe neden olabilir.

Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes. Eşler duygusal dünyalarını olumsuz etkileyen kötü giden iş durumu gibi değişiklikleri paylaşmalıdır. Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, eşin kendi ihtimallerini düşünebilir.

Bu durumun en kötü ihtimali ise başka bir kadın ihtimali olması fikridir.

Aileni sen kurtaracaksın.

Önce bunları anlat ve gönlünü alacak küçük jestler yap.



BAŞARILI DEĞİLİM

Bir sürü sıkıntım var. Depresyon hapı almaya başladım. Cinsel hayatım allak bullak oldu. Hapı bıraksam iyi olur mu?

DEPRESYON hapını doktor mu başladı, yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez.

Bu tip ilaçlar, cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir.

Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir.

Tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan diye düşünmeyin. İlacı kesin. Psikiyatri uzmanına muayene randevusu alın.



İSTEKLİ ANCAK...

Askerden gelir gelmez ailem ısrar etti. Ben de evlendim. 2 aydır evliyiz. Ancak eşim ilişkide çok istekli. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Düşündükçe başım ağrıyor. Ne yapmalıyım?

EŞLER birbirleri ile rahat olmalıdır. Sen isteğini belirtirsen hafif erkek mi oluyorsun?

Hayır. O da hafif kadın olmaz. Neticede eşisin.

Tabii ki ikinizle ilgili bir isteği varsa senden isteyecek. Cinsel ilişki eşler arasında huzur, uyum, güven varsa daha iyi yaşanır.

Cinsel ilişki haz, hoşluk, keyif içerir.

Netice de insan haz, hoşluk, keyif içeren anları tekrar tekrar yaşamak isteyebilir. Yeni evli olmanıza rağmen bu konuları birbirinizle paylaşmanız oldukça iyi bir sonuç. Streste başlayan baş ağrıların için muayene ol. Hipertansiyon, sinüzit, şeker düzensizlikleri ve beyin hastalıkları gibi durumlarda baş ağrısı şikayeti ortaya çıkabilir.