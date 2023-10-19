1 yıllık evliyim. Eşim sürekli ilişkiye girmek istiyor. Başlamadan kasıklarım ağrıyor. Normal mi?

BU normal değil. İlişkiden önce başlayan, hatta daha sonra devam eden bu tip ağrılara disparoni diyoruz. Yani cinsel işlev bozukluğu olarak tarif ediyoruz.

Korku, korkuyu başlatıyor, kasılmalar oluyor, ağrılar artıyor, kişiler cinsel ilişkiyi eziyet oluyor.

Hem kadın hastalıkları uzmanına hem de psikolog hatta psikiyatrist desteğine ihtiyacınız var. İhmal etmeyin.

ŞEKERDEN UZAK DUR

31 yaşındayım. Sağlıklıyım. Ancak şekerli gıdaları çok seviyorum. 'Şeker hastası olursun' diyor. Doğru mu? Nasıl tedbir alayım?

ŞEKERLİ gıdalar, hızla bağırsaklardan emilir. Ardından pankreas bezimiz hızla 'insülin' dediğimiz sıvıyı kana bırakır. Ve yine hızlı bir şekilde 'glikoz' dediğimiz 'kan şekeri' düşer. Yeniden ve hızlı bir şekilde açlık hissi başlar. Hızlı acıkmak istemiyorsak mümkün olduğu kadar şekerli yiyecek ve içecek tüketmemeliyiz. Bu kısır döngü bir süre sonra bizleri şeker hastası yapar. Patates, beyaz ekmek, pirinç, şeker, işlenmiş meyve suları, karpuz, kraker tüketme...



ADETİNİ ETKİLER

Son 6 ayda 8 kilo aldım. 3 aydır adetimin düzeni bozuldu. Şişmanlıkla ilgisi olabilir mi?

OLABİLİR. Son 6 ayda hayatını etkileyen stres, yeme içme için aldığın ilaçlar, yeni tanı konulan bir hastalık ve buna benzer değişiklikleri tespit et. Ve hemen iç hastalıkları uzmanına başvur. Şişmanlık adet düzenini etkiler. Tüylenme, meme ve rahim kanseri görülme sıklığını arttırır. Bununla beraber polikistik over, troid hastalıkları gibi hormonal hastalıklar hem adet düzenini hem de alınan kiloları izah edebilir.



ÇÖZÜM EKG

3 aydır göğsümde kuş çırpınıyor gibi oluyordu. Doktora gitmeye karar verdim. Ama hangi tahlilleri yaptırayım dersiniz?

MUAYENE bulgularına göre istenecek tetkikler değişebilir. Aritmi dediğimiz ritmi bozukluklarında bu şikayetler olabilir. İlk olarak elektrokardiyografi çekilebilir.

Gerçekten kalp ritmi bozukluğu düşünülecek olursa Holter EKG dediğimiz uygulamayla sorun açığa çıkarılabilir. Konulan tanıya göre seçilecek tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde ve prognostik değerlendirmelerde başta ekokardiyografi olmak üzere diğer tanı metodları da gerekli olabilir.