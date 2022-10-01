Suçlusu hormon!

Ben kelim. Arkadaşlar erkeklik hormonun kuvvetli ondandır diyorlar. Tedbir almam gerekir mi?

KEL olmanın birçok sebebi vardır.

Testosteron, DiHidro Testosteron (DHT), Dheas, Androstenedion hormonlarının fazlalığı saç dökülmesine neden olabilir. Bu hormon fazlalıkları kronik hastalıklara da neden olur. Mutlaka çok kuvvetli cinsel yaşam garantisi vermez. Sadece eşin için değil, kendin için de tedbir almalısın.

Doğru doktora. Tahlil şart.



ENFEKSİYON YAPAR

24 yaşındayım. Evliyim. Sık sık idrar yaparken yanmam oluyor. Doktorun dediğini yaptım. Tekrar oldu. Nedendir?

TEKRARLAYAN idrar yolu enfeksiyonları sık karşılaştığımız bir durumdur. Önce doğru tanı şart.

Bu nedenle aynı doktor tarafından düzenli takip edilmelisiniz. Kullanılan dozlar ve kullanım süresi az gelebilir.

Fazla idrar yolu temizliği doğal florayı bozabilir. Bu nedenle doğal temizlik maddeleri ile doğal temizlik önemli. Şeker hastalığı araştırılır.



2 ÇAY KAŞIĞI YETER

Hocam annem-babam tansiyon hastası. Ben de 31 yaşıma girdim. Yemeklerimi tuzlu seviyorum. Bu konuda ne tavsiye edersiniz?

GÜNLÜK tuz tüketimi 4-6 gramı (yaklaşık 2 çay kaşığı) geçmemelidir.

Yemekleri tuzsuz, ekmeğide az tuzlu ve kepekli olarak tüketmemiz yeterlidir.

Yemeklerde potasyumdan zengin maydanoz, kekik, nane, dereotu, limon suyu, soğan kullanımı hem yemekte tuzun eksikliğini bir ölçüde giderir hem de tansiyonu ayarlar.