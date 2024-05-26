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Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Terörle kararlı ve kesintisiz mücadele sürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröris ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 13:04 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 13:43
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildiğini duyurdu.

Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.



MSB'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin MSB'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.

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