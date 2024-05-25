T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/287 Esas

Mahkememizce davalının sisteme kayıtlı adresinin olmaması, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafından aleyhinize mirasçılık belgesinin iptali davası açılmış olup; dava dilekçesinde özetle; Eskişehir 1. SHM'nin 03.12.2019 tarihli 2019/2509-2019/3267 E-K sayılı mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesini, yargılama giderleri ile karşı taraf avukatlık ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Yargılama aşamasında kendisine tebligat yapılamayan 40687531226 T.C Kimlik numaralı davalı Ahmet Ufuk Ertan'a dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK'nın 127. Maddesi uyarınca dava dilekçesine karşı 2 hafta içerinde cevap verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.26.04.2024

Basın No: ILN02038614

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