Tansiyon ve aşk

Tansiyon ilaçları alıyorum. Sertlik halim istediğim kadar uzun sürmüyor. Cinsel gücü arttıran ilaçlardan alsam bir şey olur mu?

DİKKAT! Sakın doktorunuzdan habersiz cinsel gücü arttıran ilaç kullanmayın. Bazı tansiyon ilaçları, cinsel sertleşme ve güç arttırmak için kullanılan bu ilaçlarla birlikte alındığında HAYATİ RİSKLER doğurabilir. Tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı diğer hastalıklar olabilir.

Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayın...



ISPANAĞI ABARTMA

Bende 6 ay önce demir eksikliği tespit ettiler. O günden beri ıspanak ve pekmez yiyip duruyorum. Ancak işe yaramıyor. Başka hangi besinleri tüketebilirim?

İÇINE şeker katılmamış meyve özlerinde demir yoğun olarak bulunur.

Üzüm ve keçiboynuzu pekmezi yoğun demir içerir.

Ancak çayın içinde demirin emilmesini engelleyen maddeler var. Çayı ana öğünlerde tüketmeyin. Aldığın demir emilmez, boşa gider.

Ayrıca karaciğer, kırmızı et, yumurta, kuru meyveler ve kuru baklagiller demirden zengin kaynaklardır. Ispanakta da sanıldığı kadar çok demir yok. Sürekli pekmez kan şekerinin dengesini bozabilir. Ara ara tüket ama her şeyin aşırısı zarar.



KABIZLIK SORUNU

Hocam, ne yesem kabız oluyorum desem yalan olmaz. Ama ne yemeyeyim desem ayıp olur mu bilmiyorum. Ama sormak zorundayım.

BAZI gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığımıza neden olabilirler.

Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar, çay, kahve vb. gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir.

Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklarda kabızlık yapabilir.



BU YAŞLARDA OLUR

Yaşım 41. Adetim devam ediyor. Gözümde yanma vardı. Kuru göz teşhisi kondu. Ne yapayım?

GÖZYAŞI salgısı, erkek ve kadınlarda, ilerleyen yaşla birlikte azalır. Ancak, kuru göz, özellikle menopoz sonrası kadınlarda sık görülür. Bunun dışında, idrar söktürücü, tansiyon düşürücü, anti-alerjik, anti-depresan ilaçlar, uyku ilaçları ve alkol göz kuruluğuna neden olabilir. Ciddi kuru göz, ağız kuruluğu ile birlikte giden Sjögren Sendromu ile birlikte olabilir. Bu durumda hastalarda, sıklıkla eklem romatizması olmak üzere, tüm vücut sistemlerini tutan bir bağışıklık sistemi bozukluğu veya bağ dokusu hastalığı mevcuttur.

Sjögren genellikle 50 yaş civarında kadınlarda görülür. Kimyasal yanıklar, cerrahiler ve başka birtakım hastalıklarda da kuru göz görülebilir.



TARAMA YAPTIR

Babamda kalın bağırsak balonu çıktı. Tarama yaptırın dediler. Kalın Bağırsak Kanseri taraması Nedir? Yardımcı olur musunuz?

BU taramayı mutlaka yaptırmalısın. Sana eksik ve farklı kelimelerle açıklama yapılmadığından böyle anlaman doğal. Tarama, aşikar hastalık belirtisi olmayan kişilerde bağırsak kanseri araştırması yapmayı içerir.

Bunun amacı, polipleri, diğer bağırsak hastalıklarını şikayet başlamadan bulmak amacıyla yapılır. Ayrıca altta yatan hastalık kanser ise kanseri daha kolay tedavi edip iyileştirebileceği erken dönemde teşhis etmeye yarar...