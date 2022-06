Sabretmelisin...

25 yaşında bir kadınım. 1 aylık evliyim. Eşim, evlendiğimizden beri bana dokunmuyor. Öpüyor seviyor ama ilişkide sorun yaşıyoruz. Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz?

PANİK yok. Evliliğin farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir.

Var olan bilgileri nedeniyle kendine ait bazı özellikleri eksiklik tarif ediyor olabilir.

"Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir.

Bunun dışında sosyal olarak mevcut bir sorun uzatılıyor olabilir. Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir.

Eğer bedensel sıkıntılar varsa İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı muayenesi gerekebilir. Sen de kendini sıkma... Sabır göster.



HORMONLAR AZALIR

59 yaşındayım. 11 sene önce Bypass oldum. Daha sonra sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Bu neden oldu?

GEÇMİŞ olsun. Kalp damar tıkanıklığı olan bir bedende cinsel organa giden damarlarda da tıkanma olabilir. Bu da sertleşme sorunları yaratabilir. Ayrıca kalp damar ameliyatı sonrası alınan tansiyon ilaçları ve stres azaltıcı ilaç bu yan etkiyi yapabilir. 60 yaşından sonra erkeklerde testosteron hormonu azaldığından andropoz başlangıcı olabilir.

Öncelikle İç Hastalıkları veya Kardiyoloji Uzmanı'nla görüş. Gerekirse Üroloji Uzmanı muayenesini başlatalım.

Eğer ilişkinin kalbine zarar verebileceği korkusu varsa bu da sertleşme sorunlarına neden olabilir.



İNTİKAM ALIYOR!

25 yaşındayım. Yeni evliyim. Evlenirken bazı aile sorunları oldu. Eşimle de o dönem aramız bozuldu! Şimdi ne zaman ilişki yapsak sorun oluyor. Ağrıdı diyor. Kesin intikam alıyor! Ne yapayım?

CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi huzursuzluk durumlarına ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur.

İhmal etmeyin. Yoksa geleceğiniz olumsuz etkilenir.

Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olması gerekir.

Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. YEşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur.



MUAYENE ŞART

Sperm sayımı ölçtürdüm, düşük çıktı. İlişkiye girdiğim zaman tekrar sperm gelmesi için bir hafta geçiyor. İsteğim, gücüm var ama spermim yok. Bana bir çare...

ÖZELLİKLE sperm yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının tespit edilmesi şart. Üroloji muayenesi yapıldıktan sonra gerekirse İç Hastalıkları Uzmanı da hormonal durumunu araştıracak.

Özellikle çocuk sahibi olmak için sayısı kaç olursa olsun sağlıklı sperm olması yeterlidir.



ERKEKLİK MESELESİ

59 yaşındayım. İkinci kez evlendim. Ancak ne mümkün rahatlık... Eşim 48 yaşında. Sürekli ilişkiye girmek istiyor. Ancak ben sertleşme sıkıntısı yaşıyorum. Erkekliğimle ilgili bir hastalık olabilir mi?

HER şeyin aşırısı zarardır.

Sık ilişki, orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir.

Eşinizle ilgili olarak değerlendirme yapmak gerekir.

Kadınlarda doyumsuzluğa, cinsel taşkınlığa neden olan ilişkiye isteğine nemfomani diyorlar. Bu isteklilik devam ederse bu da aklında olsun.