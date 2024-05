Nafiz bey, şişmansın deyip iştahımı kaçırıyorlar. 101 kiloyum ama 182 boyundayım. Yani kısa sayılmam. Şişmanım ama obez miyim? Zayıflamalı mıyım?

Boyum uzun, kemiğim kalın sohbeti çok geçerli değil. Çünkü boy kilo uyumu önemli. Beden Kitle İndeksi (BKİ veya BMI) denilen orana göre cümle kuruyoruz. Bu hesaplamaya göre ise olmanız gereken ideal kilonuz 77 kilogram. Yaklaşık 24 kilo fazlanız var. Ve yine bu hesaba göre BKİ veya BMİ dediğimiz beden Kitle İndexin: 30.5 yani obezite tanısı alıyorsun. Zayıflaman şart. Önce aklen, fikren kendini haklı ve doğru çıkarmaktan vazgeç. Bu sana zarar verir. Bir an evvel fazla kilolarından kurtul.



BANA BİR ÇARE

İltihaplı kolitim var. 1 aydır ishalim. 3 yıldır çekiyorum bu hastalığı. Bana bir çare hocam...

STRES, iltihaplı bağırsak hastalığını arttırmış. Stres tedavisi yapmadan kolitin düzelmeyebilir.

Beslenmeni düzenlemek gerekir. Mikrop eklendi mi eklenmedi mi bakmamız lazım.

Antibiyotikler, gerekli vitamin ve mineraller tedavine eklenmeli. Ozon Tedavisi ve Mıknatıs Yatak Tedavisi (PEMF TERAPİ) İyileşme süresini ve hızını arttırabilir. Aynı doktor takibinde kalmalısın. Takip önemli.



KANSER KORKUSU

Hocam annem yumurtalık kanseri oldu. 30 yaşındayım. Nasıl tedbir alayım?

YUMURTALIK kanserlerinin yüzde 10-15'i genetik geçişle ortaya çıkıyor. Bu nedenle ailesinde yumurtalık kanseri ve meme kanseri olan bireylerin bilinmesi ve farkındalık çok önemli.

Sağlıklı beslen. Kilo fazlan varsa kilo ver. Yağlı besinlerden, aşırı kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinden uzak dur. Düşük yağlı diyet, taze meyve tüketimi, zencefil, domates suyu, yeşil çay, biberlerin bitki türleri, kuruyemişler, marul ve keten tohumu tüketilmesi tavsiye edilir.



İLAÇ YAPABİLİR

Nafiz Bey, 34 yaşındayım. Yaklaşık üç yıldır romatizma hastalığım var. Kortizon kullanıyorum. Paniklediğimde hemen halsizleşiyorum. O zaman da tansiyonum düşüyor. Hatta arkadaşlarım 'Esmerleşmişsin' diyor. Ne yapmalıyım?

TESPİTLERİN çok önemli. Böbrek üstü bezi çalışması azaldığında bu tip şikâyetler bir arada görülebilir. İç hastalıkları uzmanına git. Kortizol, ACTH, Aldosteron, kan tuzları, böbrek çalışmasını gösteren testler isteyebilir.

Bazı filmler gerekebilir.

Kortizonlu ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkmış olabilir. Gerekirse bu ilaçların dozu yeniden ayarlanmalı.



GERİLİM YARATIR

40 yaşındayım. 2 hafta önce 'tansiyon yüksekliğin var' dediler. İlaç başladılar. Sadece ilaçla mı tedavi oluyor?

SADECE ilaç bir işe yaramaz. Hayat tarzı değişmezse tansiyonun kontrolü zorlaşır. Kiloluysan zayıfla.

Uyku düzenin bozuksa düzelt. Şekerlilerden sakın.

Az ve sık ye. Düzenli spor yani haftada en az 3 gün ve en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapman yüksek tansiyonu 4-9 mm cıva kadar düşürür. Sıkıntı stres yüksek gerilim yaratır.

Hadi hayırlısı.

Bizden söylemesi.