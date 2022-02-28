Kanser meselesi

Annem 61 yaşında. Doktora gittik "Rahim içi kanseri olabilir" dedi. Bu yaşta rahim kanseri olur mu? En son 27 sene önce doğum yapmış biri kanser olur mu?

OLUR. Ortalama 60 yaştan sonra kadınlarda kanser riski artar. Endometrium kanseri, en sık görülen kadın üreme sistemi kanseridir. Rahim kanseri genellikle menopoz sonrası yıllarda ortaya çıkmaktadır. Genellikle ileri yaşlarda daha sık görülür. Bir kadındaki hormon düzensizliği endometrium kanserine sebep olabilir. Endometrium kanserinde bilinen risk faktörleri erken yaşta başlayan adet, gecikmiş menopoz, infertilite (kısırlık) ve obezite (şişmanlık) gibi kadında östrojen miktarını artıran durumlardır. Tetkiklerini tamamlayın. Önemli bir tanı. Ardından gereken tedavi yapılmalı.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK...

Sperm sayımı ölçtürdüm, 42 milyon çıktı. İlişkiye girdiğim zaman tekrar sperm gelmesi için bir hafta geçiyor. İsteğim, gücüm var ama spermim yok. Nereye başvurmalıyım?

ÖNCELİKLE sperm yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının belli edilmesi şart. Üroloji muayenesi yapıldıktan sonra gerekirse İç Hastalıkları Uzmanları da hormonal durumunu araştıracak. Özellikle çocuk sahibi olmak için sayısı kaç olursa olsun sağlıklı sperm olması yeterli. Ayrıca cinsel ilişki ile çocuk sahibi olmak için eşinin adet dönemini takip edip, yumurtalama döneminde ilişkiye girmeniz uygun olur.

BYPASS SONRASI AŞK

Yakın zamanda By-Pass ameliyatı oldum. Ancak ameliyattan sonra sertleşme sorunu başladı. Nasıl düzelir?

GEÇMİŞ olsun. Kalp damar tıkanıklığı olan bir bedende cinsel organa giden damarlarda da tıkanma olabilir. Bu da sertleşme sorunları yaratabilir. Ayrıca kalp damar ameliyatı sonrası alınan tansiyon ilaçları, stres azaltıcı ilaçlar gibi birçok ilacın yan etkisi olması söz konusu olabilir. 60 yaşından sonra erkeklerde testosteron hormonu azaldığından kadınlardaki menopoz haline benzer andropoz hali başlangıcı olabilir. Bence öncelikle İç Hastalıkları Uzmanı veya Kardiyoloji Uzmanı'nla görüş. Gerekirse Üroloji Uzmanı muayenesini başlatalım. Eğer cinsel ilişkinin kalbine, sana ve hayatına zarar verebileceği korkusu varsa bu da sertleşme sorunlarına neden olabilir.

HİÇ İSTEĞİM YOK

Bir süre önce işten ayrıldım. 5 aydır ilişki isteğim yok. İyice bunalıma girdim. Eşim onu aldattığımdan şüpheleniyor. Hangi doktora gitmem gerekir?

İŞ kaybı depresyon ve kaygı yaratır. Cinsel istek azalır. Eşin sana güveni azalırsa, tartışmalar olursa cinsel istek azalır. Kan şekeri düşerse, tiroit çalışması bozulursa cinsel istek azalır. Hepsi aynı anda olmuşsa cinsel istek azalır. Önce İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Başta testosteron olmak üzere hormonlara ve diğer ihtimallere bakılsın. Sonra üroloji, psikolog ve hatta psikiyatri ihtimalleri olabilir.

ŞİMDİDEN TEDBİR AL

36 yaşındayım. 12 yıldır sigara içiyorum. 2 yıllık evliyim. Eşimle beraberken nefessiz kalıyorum. Bir de erken boşalma sorunu yaşıyorum. Andropoz desem değil, prostat desem değil. Sigaradan mı kaynaklı bu?

YAŞA değil yaşadığına bak. Akciğerin hassas ise 5 yılda da bozulur. KOAH ihtimali dahil akciğer hastalıkları açısından muayene ve tahlil yaptırmalısın. Damar tıkanıklığının ilk bulgusu sigara içenlerde sertleşme sorunları olarak kendini gösterebilir. Bu nedenle kalp muayenesi de ol. Şimdiden tedbir al.