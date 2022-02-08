7 yıldır tık yok

Hocam, 61 yaşında erkeğim. Diyabet hastasıyım. İnsülin kullanıyorum. Yedi yıldır cinsel ilişkiye giremiyorum. Yani bende tık yok! Ne yapmalıyım?

ŞEKER hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi bozukluklar yapabilir.

Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir.

Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak kadar yeterince su tüket. Mutlak günde en az 1 saat egzersiz yap. Hemen üroloji muayenesi gerekli.

Cinsel organın çalışmasını kontrol eden bazı ultrason ve tetkiklerinin yapılması şart. Hastalığın adını koyduktan sonra tedaviyi konuşuruz.



SIKINTILARIN CİDDİ

26 yaşında erkeğim. Askerliğimi yeni bitirdim. Bana bir şeyler oluyor. Başım ağrıyor, bulanık görüyorum. Memelerim bile büyüdü. Bir de cinsel organım hareket etmiyor. Nedir sorunum?

ÖNEMLİ tespitler yapmışsın.

Sıkıntıların ciddi...

Bize bu şikayetlerle başvuran hastalarımızda öncelikle hormonlara bakarız. Prolaktin hormonu tahlilini mutlaka yaptır.

İsteksizlik de bununla ilgili.

Duygusallık da bu hormon fazla üretildiğinde artar.

İlaçla tedavisi mümkündür. Merak etme. Umutsuzlğa kapılma. Ayrıca TSH, östrojen ve testosteron testine de baktır.

Göz muayenesi ve üroloji muayenesi de gerekir.



SÜREKLİ BAŞIM AĞRIDI

29 yaşında yeni evli bir kadınım. İlişkiden sonra başım ağrıyor. Daha önce böyle bir şey yoktu. Beyin tahlili yaptırdık bir şey çıkmadı. Sıkıntım ne ki?

GELECEĞİ bilemeyiz.

Şu an anlattıklarınıza göre "Orgazm baş ağrısı" dediğimiz tanıya uygun bir şikayet yapınız var. Film ve tahlil yaptırmanız tedbirli davranış olmuş. Daha önce ilişki sonrası orgazm yaşamadıysanız şimdi şikayetin başlaması olağan bir durum.

Stresin azaltılması, hafif tokluk hali, yavaş ve zorlayıcı olmayan ilişki pozisyonları denemeniz gerekir.

Tedavi olarak takip eden doktorun sizin için önereceği nsaid diye adlandırılan gruptaki ağrı kesicilerin ilişkiden yarım saat-bir saat önce kullanılması şikayetinizi azaltabilir. Eğer mide hastalığınız veya alerjiniz yoksa kullanabileceğinizi unutmayın.



AYRILDIK İYİ GELMEDİ

İki ay önce boşandım. O zamandan beri gribim. Eczacı bir arkadaşım var. "Boşandın ondandır" diyor. 2 aydır hiç cinsel ilişkiye de girmedim. İlgisi olabilir mi?

BOŞANMAK önce ruhsal, sonra bedensel ve sosyal olarak kişileri olumsuz etkiler. Hal böyleyken bağışıklık sistemi de farklılaşır.

Hastalıklara yatkınlık artabilir. Beslenmen, uyku düzenin hepsi etkili olur. Araştırmalar haftada 1-2 kez ilişkiye girmenin Immunglobulin dediğimiz özellikle IgA isimli immunglobülinlerin seviyesini arttırdığını göstermektedir.

İmmunglobülinler, mikroplara karşı savunma sistemini güçlendiren proteinlerdir.