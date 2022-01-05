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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 05 Ocak 2022, Çarşamba

Önce anla sonra çöz

Beş aylık evliyim. Sıkıntım dağdan büyük. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sorduğumda da kızıyor. Hep bir bahane sunuyor.
Ne olmuş olabilir?

Panik yok bu bir.
Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir.
Eşinle kavga yerine muhabbet et.
Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir.
Var olan bilgileri nedeni ile kendine ait bazı özellikleri eksiklik, yetersizlik olarak tarif ediyor olabilir. "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunun dışında sosyal olarak mevcut bir sorun uzatılıyor olabilir. Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir.

KAŞINIYORUM
Tatildeyiz. Dün havuza girdim. Bugün kaşınıp duruyorum. Sinek filan ısırmadı.
Alerjim yok. Mantar mı oldum?

Bu anlattıklarına bakarak ilk ihtimalin fazla klorlanmış havuz suyu teması olması mümkün.
Mantar olma durumunuzda hemen kaşıntı olağan değildir. Güneş ışığına hassasiyetiniz de varsa kuruyan deri kaşıntı yapmış olabilir. Kullanılan güneş koruyuculara hassas cevap olabilir. Mutlaka alerjik olma durumunuz şart değil. Yeterince su için. Cildinize doğal zeytinyağı sürebilirsiniz.
Kaşıntı ilacı olarak da bilinen anti histaminik ilaçlardan da alabilirsiniz.

SAKINMA TEDAVİSİ
Üç yıldır oğlumda alerjik rinit var. Sprey kullanmak doğru mu?
Koruma amacını yerine getirirken. Hayatımıza şikayetler katar. En önemli tedavi sakınma tedavisidir. Tespit edilen tozlardan, gıdalardan, kimyasal maddelerden ve diğer maddelerden uzaklaşmalıyız. Bedenimizin verdiği tepkiler kontrol dışına çıkınca doktor tarafından verilen ilaçları doğru uygulamalıyız.
Özellikle kortizonlu burun sprey ve damlaları alerjik rinitte sık kullanılır.
Sıkmadan yarım saat önce burun yıkanmalı. Ayrıca amacı dışında, doktorun tavsiyesinden fazla kullanılması burun içinde aşınma ve yaralara neden olabilir. Hatta büyüme ve gelişmesi devam eden çocuklarda "Büyüme ve gelişme geriliğine" neden olabilir. Doktorunun takibinde kalması en güvenli yoldur. Burun yoluyla ozon uygulaması bu konuda gayet başarılı sonuçlar üretiyor.

LİMONLU ÇAY İÇ
Nafiz hocam, 3 aylık bebeğim var. Emziriyorum. Hangi gıdalardan uzak durayım?
Kansızlığa neden olduğundan yemeklerle birlikte çay içme.
Çay kuşluk gibi öğün aralarında, yani yemek yendikten 1-2 saat sonra açık ve limonlu içebilirsin.
İçecek olarak ıhlamur, nane, papatya, kuşburnu gibi bitki çayları tercih et. Salam, sosis, sucuk gibi hazır gıdalardan uzak dur.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Önce anla sonra çöz
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