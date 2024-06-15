10 aydır evliyim. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Çok büyük kavgalar ettik. Hep bir bahane sunuyor. Ne olmuş olabilir?

PANİK yok. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir.

Eşinle kavga yerine muhabbet et.

'Ya olmazsa' diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir. Düğün yapana kadar eş dost- akraba konu komşu için birçok evliliğin yıkıldığı bir ülkeyiz sonuçta.

Bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıklarına git.



UTANIYORUM

Yeni evli bir kadınım. İlişkide iç organımda ağrı oluyor. Eşime söylemeye utanıyorum. Ne yapayım?

KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi etkileyecek hale gelebilir.

İsteksizlik hali, başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart.

Vajina kuruluğu, iltihapları da ilişkide ağrıya neden olabilir. Yine de bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanına görün.



SEBEBİ SİGARA

Ağzımın içi sık sık yara oluyor. 3 yıla yakındır iki ayda bir periyodik olarak bu yaralar çıkıyor. Neden olabilir?

AĞIZ içi aft, yani yara en sık rastlanan şikayetlerdendir.

Vitamin mineral eksiklikleri, burun tıkanmalardan romatolojik hastalıklara kadar çeşitli hastalıklarda görülebilir.

Önce aynı doktor tarafından takip edilmen gerekir. CRP, Sedimentasyon, Haemogram ve Total Ige tahlillerini yaptırmanı öneririm. Yara var iken doktor görmeli. Bir kez cildiye uzmanı pikür testi yaptırmak gerekir.

Sebze, meyve, kuruyemişten uzak kalma.



GAZLI İÇECEĞİ BIRAK

Üç aydır basur şikayetim de var. Kabızım ne yapmalıyım?

YEMEK yeme alışkanlıklarını değiştir. Çay, gazlı içecekler, hamurlu gıdalar, hareketsizlik, sinir, stres, yetersiz su içmek, dışkılama ihtiyacı geldiğinde ertelemek, bazı ilaçlar kabızlık yapabilir. Kabızlık zorlu dışkılama nedeniyle makat damarlarını bozar. Basur yapar. Tedbir almazsan şikayet ilerler. Ameliyat gerektirebilir. Sen de kabızlık yapan nedenleri tespit etmeye çalış. Günde 8-10 bardak su iç.

Hareket et. Sebze meyve tüket.

Dışkılama ihtiyacı geldi mi erteleme.



ŞEKERİNE BAKTIR

Şişmanım. 112 kilo geliyorum! Arkadaşlar, "Soğuk su iç, kilo verirsin" diyorlar. Doğru mu?

BEKLEDİĞİN etki soğuk suda yok. Keşke olsaydı. Hepimiz rahatlardık. Şişmanlığının gerçek nedenini bulalım. Sorunu çözmezsek kalıcı fayda olmaz. Korkma. İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Tiroit ve şeker testleri, insülin direnci gibi metabolizmamızı isteğimiz dışında bozan hastalıklar varsa tespit edelim. Diyet takibine gir.