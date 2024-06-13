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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 13 Haziran 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Eşinle aranı bozma

15 gün önce evlendim. Düğünden beri ilişkide çabuk bitiyorum. Eşim de kızıyor. Evliliğim tehlikede! Bana ne önerirsiniz?
KADINLARDA normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma cinsel organların birleşmesinden girdikten yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır.
Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyar.
Kadınların yaklaşık yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır.
Sebebin açığa çıkarılması ve endişelerinin giderilmesi için doktor kontrolü şart.

SİSTİT KABUSU
3 aydır sık idrara çıkıyorum. Sistitte sadece sık idrar şikayeti mi olur?
HAYIR. Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır. İdrar yaparken yanma ve sızı acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır.
Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir.
İdrar kanlı da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler. Birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikayeti vardır.
Karında hassasiyet ve hatta küçük çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir.

ANDROPOZDA AZALIR
41 yaşındayım. 6 aydır ilişkide sertleşme sorunu yaşıyorum. Erkeklerin andropoz dönemi oluyormuş.
Andropoz muyum?
HEMEN panik yapmayın.
Muayene şart. İç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene ol. Önce kan tahlilleri çıksın.
Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar. Durumunuzun sebebini bulup tedavi edelim.

HACAMAT ÜZERİNE
Hocam tansiyonum yüksek. hacamat iyi gelir mi?
ÖNCE muayene edilmen gerekir. Hacamat, yani kupa tedavisi 2 bin 500 yıldır insanların faydalandığı bir tedavi şekli. Ancak doğru yapılırsa. Önce hacamat yapan bir doktor bul. Tıbbi olarak hazırlıklarını yap. Çünkü kan ile ilgili olan yaş hacamat doğru yapılmadığında kansızlıklara, dolaşım bozukluklarına, bulaşıcı hastalıklara neden olabilir.
Midyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Çünkü çok suiistimal edilen bir tedavi şeklidir.

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