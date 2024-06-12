26 yaşındayım. Ailem bir kız bulmuş. Görüşmem için ısrar ediyorlar. Evlenirsek ne yapacağım bilmiyorum. İnternetten bir şeyler öğrenebilir miyim?

ABD'LİLER bunun için "İnternetten yüzme öğrenilmez" diyor.

Yani bilgi ayrı, uygulama ayrı.

Yaşandıkça tecrübe edinecek insan.

Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından şüphen olmasın.

Yeterince sorunun var gibi...

Yenilerini ekleme. İstersen üroloji ve iç hastalıkları uzmanına danış.

Yüz yüze görüşme daha kalıcı bilgilenmeni sağlar.

ÇARPINTI YAPAR

Hocam, çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhiz şart mı? Nelere dikkat edeyim?

ÇAY, kahve ve sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık tokluk, sıcak soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıya neden olur. Bazı ilaçlar da şikayetleri artırır. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı yapabilir.

Stres yönetimi, ideal kilo, egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.

Tabii yaparsan.

HEMEN KAYGILANMA

55 yaşındayım. Sertleşme sorunum var. Daha çok erken değil mi?

ÖZELLİKLE sinir, stres ve sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu sık olur. Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde ilişki isteği ve hazzı azalır. Sertleşme sorunu yaşanır.

Hemen kaygılanma. Eşler arasındaki tartışmalar, aynı anda ilişki yaşanma isteği de direk sertleşmeyi etkiler. Erkeklerde genellikle 60 yaşından sonra hormonlarda gerileme olabilir. Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma. Her şeye kafanı takma.