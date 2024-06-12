SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Yüz yüze görüş
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 12 Haziran 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Yüz yüze görüş

26 yaşındayım. Ailem bir kız bulmuş. Görüşmem için ısrar ediyorlar. Evlenirsek ne yapacağım bilmiyorum. İnternetten bir şeyler öğrenebilir miyim?
ABD'LİLER bunun için "İnternetten yüzme öğrenilmez" diyor.
Yani bilgi ayrı, uygulama ayrı.
Yaşandıkça tecrübe edinecek insan.
Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından şüphen olmasın.
Yeterince sorunun var gibi...
Yenilerini ekleme. İstersen üroloji ve iç hastalıkları uzmanına danış.
Yüz yüze görüşme daha kalıcı bilgilenmeni sağlar.

ÇARPINTI YAPAR
Hocam, çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhiz şart mı? Nelere dikkat edeyim?
ÇAY, kahve ve sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık tokluk, sıcak soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıya neden olur. Bazı ilaçlar da şikayetleri artırır. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı yapabilir.
Stres yönetimi, ideal kilo, egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.
Tabii yaparsan.

HEMEN KAYGILANMA
55 yaşındayım. Sertleşme sorunum var. Daha çok erken değil mi?
ÖZELLİKLE sinir, stres ve sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu sık olur. Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde ilişki isteği ve hazzı azalır. Sertleşme sorunu yaşanır.
Hemen kaygılanma. Eşler arasındaki tartışmalar, aynı anda ilişki yaşanma isteği de direk sertleşmeyi etkiler. Erkeklerde genellikle 60 yaşından sonra hormonlarda gerileme olabilir. Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma. Her şeye kafanı takma.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kilo sorunu 11 Haziran 2024, Salı Suçlu depresyon 10 Haziran 2024, Pazartesi Çare macun mu? 09 Haziran 2024, Pazar Gurur meselesi 08 Haziran 2024, Cumartesi
KAYSERİ16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
KAYSERİ16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Diyarbakır’da eski HDP’li belediye başkanı Ahmet Kaya ve 6 kişi PKK/KCK soruşturma kapsamında tutuklandı
Eski belediye başkanına tutuklama
Orta Direk Şaban’ın yıldızı Bahar Öztan’ın kardeşi de Yeşilçam güzeli çıktı! Kendisinden de ünlü! Meğer o da Kemal Sunal’la oynamış...
Meğer o da Kemal Sunal’la oynamış...
SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Resmi İlandır
SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
SON DAKİKA