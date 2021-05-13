Çocuğum olmuyor?

6 aydır evliyiz. Çocuğumuz olmadı. Kayınvalidem bana 'Sen kısır mısın?' diye sordu. Çok zoruma gitti. Gerçekten benim çocuğum olmayacak mı?

Öncelikle herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir. Kısırlık veya infertilite dediğimiz durum, çiftlerin bir yıl süresince çocuk istemeleri ve doğum kontrol yöntemi kullanmadan düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tarif edilir.

Yani tıbben en az 6 ay var. Ayrıca bedensel olarak hiçbir sıkıntı olmasa da gebelik gerçekleşmeyebilir.

Stres evhamkaygı gebeliğin gerçekleşmesini engelleyebilir.

DERİ TESTİ YAPTIRIN

3 yıldır ağzımda yaralar çıkıyor. Behçet hastalığı dediler. Başka bir doktor olmadığını söyledi. Ne yapacağım?

Behçet hastalığı tanısı muayene bulguları ve bazı testlerle, cildiye- göz kadın doğumiç hastalıkları bölümlerinin bir arada tanı koyduğu bir hastalıktır.

Kabulleniş olduğundan tam olgunlaşmamış hastalıklarda bir hastanenin Behçet dediği duruma başka bir hastane ekibi 'Değil' diyebilir.

Önemli olan aynı ekibin takibinde kalmanız. Mutlaka deri testi ve göz muayenesi de yapılmalıdır.

GUATR SAÇ DÖKER

Ailemizde 3 kişide guatr var. Bende yok. Tahlil yaptırayım mı?

Bu hastalığın sebepleri ailesel yatkınlık yaratan sebeplerden olabilir. Ama troid çalışmasını tahlil yapmadan anlamayız. Şikayet yokken bile FT4, TSH testi yaptırabilirsin. Bayan mı erkek mi olduğunuzu belirtmemişsiniz.

Bununla beraber adet düzensizliğin varsa, sebepsiz kilo alıyorsan, sürekli yorgunsan, saçların çok dökülüyorsa, cilt lekelerin arttıysa, soğuğa dayanamıyorsan bekleme hemen doktora git. Tahlil yaptır.

Gereğinde ultrason çektir. Tedbir iyidir.

HIÇKIRIK KABUSU

Hocam yaklaşık 3 aydır hıçkırıyorum. Deliye döndüm. Bu hıçkırık neden oluyor?

Karnımızın içinde akciğer ve kalp bölümüyle, bağırsak ve midemizi ayıran 'diafragma' dediğimiz bir kas var. Bir de kaburgalarımızın arasında kaburgaları birbirine bağlayan kaslar var. İşte bu kaburga arası kaslar kendiliğinden, istemediğimiz halde aynı anda kasılırlar. Buna hıçkırık deriz. 2 günden uzun süren hıçkırıklar araştırılmalıdır.