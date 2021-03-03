3 ay ilişki yok

64 yaşında emekliyim. Prostat ameliyatı oldum. Eşime yaklaşamadım. Ne zaman ilişkiye girebilirim?

BiRAZ daha sabır memur bey. Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası ilk 3 üç ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelmesi söz konusu olabilir. Ayrıca ilk 1,5 ay dik oturma, ilk 2 ay ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın. Bisiklet, motosiklet ve binek hayvanlarına (at, eşek vs) binme. Aksi halde durumunuz kötüye gider.

Doktor bey ben 4 aydır açlığa tahammül edemiyorum. Kan şekerim yemek yiyince düşüyor? Kan şekeri neden düşer?

YEMEKLERİ ve ara öğünleri düzensiz saatlerde yersen, uzun süre yemek yemezsen kan şekerin düşer. Ayrıca öğünlerde gerekenden az karbonhidrat almak, her zamankinden fazla egzersiz yapmak, alkol kullanmak, kadınlarda adet kanamasının başlaması, soğuk/ılık ortamdan çok sıcak ortama geçmek, mide boşalmasının gecikmesikontrolsüz düşmelere neden olabilir.

3 ay sonra nişanım var. Pandemi bitince düğün. Coronada kasıklarım ağrıdı. Çocuğum olur mu?

CORONA tüm bedeni etkileyen bir enfeksiyon.

Yumurtalıkları da etkileme ihtimali yüksek. Sendeki durumu tespit etmek önemli. Bize bu şikayetle başvursaydın üriner sistem ultrasonu ve testis ultrasonu, spermiyogram isterdim.

Ayrıca muayene bulgularına göre TSH, testosteron, vitaminler gibi testler ekleyebilirdim. Bu testlerin sonunda kaygılarına olabilecek en doğru cevapları verebilirim.

TAHİN PEKMEZ BEBEĞE ZARAR

20 aylık gebeyim. Açken şekerim 115-125 arası çıkıyor. Doktor perhiz verdi. Ya çocuğum büyümezse. Annem tahin pekmez ye diyor. Bebeğin etlenir diyor. Huzursuzum. Yardım edin?

Yüksek şekerde bebek gereğinden fazla irileşir, yağlanır. Hem gebeye hem bebeğe hastalıklar katar. Gebelikte ve doğumda tansiyon yüksekliği meydana gelebilir. Yenidoğan bebekte şeker bozukluklarına neden olabilir. Bu nedenle gebelikte kan şeker takibi çok önemlidir. Tahin pekmez kontrolsüz tüketilirse fayda yerine zarar verir.