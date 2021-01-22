Sertleşme sorunu yaşıyorum

Yaşım 60 gücümde sorun var. Hanım bu durumdan şikayetçi. Kök hücre cinsel organa yapılıyormuş. İyi gelir mi?

BİZİM işimiz tedavi yapmak. Geleceği bilemeyiz. Erkek cinsel organına PRP veya diğer bilinen ismiyle kök hücre nakli yapılır. Özellikle iktidarsızlıkta ve sorunlu organlarda doktor kararı ile uygulanır. Fayda beklentisi olan bir uygulamadır.

62 yaşındayım. Fıtık ameliyatı oldum ve sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Evlenmek istiyorum. Ne yapayım?

Hormonal olarak bedeninin ne durumda olduğunu anlamamız gerekiyor. Testosteron, prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın. Ayrıca kalp damarlarını kontrolettir. Damar darlığı var mı yok mu bakılsın. İç hastalıkları uzmanının takibine gir.

4 aylık evliyim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Boşaldıktan sonra da çok acı çekiyorum. Bu neden olabilir?

BOŞALMA sonrası meydana gelen acı şikâyeti üretrit, testis, fıtık ve prostat hastalıklarında görülebilir. Üroloji uzmanına muayene olun. Ürolojik sıkıntılar değerlendirilir. Gerilim, korku, kaygı ve eşlerin birbirine karşı olan tutumları erken boşalmaya neden olabilir.

23 yaşında bir bayanım. Göğüslerim arkadaşlarımınkinden küçük. Bu beni huzursuz ediyor. İlaçla düzelir mi?

BU sorunun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım. Östrojen ve tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmamız lazım. Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vaginada kuruluk, ilişki esnasında ağrı, cinsel isteksizlik ve cinsel ilişkiden zevk almama sonuçlarını doğurur.

29 yaşında bir kadınım. Dört ay önce evlendim. İlişki haz sırasında önümden aniden sıvı boşalıyor. Sonra idrarında yanma oluyor. Bu hastalık mı?

KADINLARIN cinsel ilişki sırasında orgazm olduğunda bir sıvı gelmesi ihtimali tıbben mümkün. Bu sıvı idrardır. Orgazm sırasında idrar kaçağı olabilir. İlişki öncesi idrar kesesini boşaltın. Yine de bu durum tekrarlayabilir. Ayrıca bir kez kadın hastalıkları uzmanına muayene olun.