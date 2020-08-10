Bahane buluyor

5 aylık evliyim. Eşim bana elini sürmüyor. Hep bir bahane sunuyor. Nedendir?

Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. "Ya olmazsa" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi göze almış olabilir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları ve üroloji uzmanının muayenesi gerekir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog muayenesi uygun olur.

Kendini sıkma. Eşine anlayış göster.

36 yaşındayım. 12 yıldır sigara içiyorum. 2 yıllık evliyim. İlişkide erken boşalıyorum ve nefessiz kalıyorum. Bu yaşta normal mi?

YAŞA değil yaşadığına bak. Akciğerin hassas ise 5 yılda da bozulur.

KOAH ihtimali dahil akciğer hastalıkları açısından muayene ve tahlil yaptırmalısın.

Damar tıkanıklığının ilk bulgusu sertleşme sorunları olarak kendini gösterebilir. Bu nedenle kalp muayenesi de ol. Şimdiden tedbir al.

Bir süre önce işten ayrıldım. 5 aydır ilişki isteğim yok. Eşim onu aldattığımdan şüpheleniyor. Hangi doktora gitmem gerekir?

İŞ kaybı; depresyon ve kaygı yaratır. Cinsel istek azalır. Eşinin sana güveni azalırsa ve tartışmalar olursa cinsel istek azalır. Kan şekeri düşerse, tiroit çalışması bozulursa cinsel istek azalır. Hepsi aynı anda olmuşsa cinsel istek yine azalır. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Başta testosteron olmak üzere hormonlara ve diğer ihtimallere bakılsın. Sonra üroloji, psikolog ve hatta psikiyatri ihtimalleri olabilir.

49 yaşındayım. Erken boşalıyorum. Cinsel organımda sertleşme geç oluyor. Bu da eşimi ve beni mutsuz ediyor. Ne yapmalıyım?

ORGAN ile ilgili tetkikleri yaptırmak önemli. Penil Doppler Usg, testosteron ve TSH testleri yapılmalı.

Ayrıca tam kan sayımı ve şeker yükleme testi gerekebilir. Hem üroloji hem de iç hastalıkları uzman takibi iyi olur. Ayrıca ilişki öncesi eşinizle sevişme dönemini uzun tutmanız iyi olacaktır.

Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Herhangi bir rahatsızlığım yok. Sıkıntım nedir? Neden böyle oluyor?

CİNSEL ilişki tek kişilik bir uygulama değildir. Eşiniz geç boşalıyorsa, siz erken boşalıyorum diye düşünebilirsiniz.

Heyecanlı, panikli, yorgun hallerde, mekan ve zaman uygunsuzluğunda erken boşalmalar olabilir.

Cinsel organ hassasiyet artışları da aynı şikayete neden olabilir. Geciktirici kremlere başvurulabilir.

İlişkide ağrım oluyor. Apandisit ameliyatı olmuştum. Onunla ilgisi olabilir mi?

ANLATTIĞINIZ konu, önemli bir hastalığı gösterebilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir.Kadın hastalıkları uzmanı muayenesi şart.

Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.