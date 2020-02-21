Yatakta sorun

Sekiz yıl önce bypass oldum. Sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Bu neden oldu? Yoksa hanımla kardeş kardeş yaşayacak mıyız?

ÖNCELİKLE iç hastalıkları uzmanı veya kardiyoloji uzmanınla görüş. Eğer cinsel ilişkinin kalbine, sana, hayatına zarar verebileceği korkusu varsa bu da sertleşme sorunlarına neden olabilir.

37 yaşındayım. 3 yıllık evliyim. 1 yıldır ilişki çok uzun sürmüyor. Doğal yollardan düzelebilir miyim ve ne yemeliyim?

KAYGILISIN. Bunu aşamazsan dert büyür. Kendine güven. Kafanı düne takma. Yarın için istediklerine odaklan. Vitesi geri takan arabanın benzini olsa da geri gider. Sen de vitesi ileri tak yani önüne bak. Geleceğe odaklan. Eşinle de sohbet et. Ondan da destek al. Yemek işine gelecek olursak; sarımsak, yeşil soğan, bamya, bakla, zencefil, karanfil, çörek otu, karanfil, havuç, badem, fındık, ceviz, melisa sofrandan eksik olmasın..

38 yaşındayım. 3 ay önce evlendim. Eşimde beraber birlikte olmaya çalışırken sertlik sıkıntım söz konusu oluyor. Neden oluyor? Nasıl tedavi olabilirim?

ERKEN boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun?

Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir. Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme.