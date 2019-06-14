Andropoz etkisi
AŞKI ETKİLER
Eşim cinsel ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. Ürolojiye gitti. Doktor "Erken andropoz olabilirsin" demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?
İLERİ yaş erkeklerdeki "Testesteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak Andropoz gözlenir.
Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur.
Cinsel hayatta güç ve dayanıklılık da azalır.
HAZIRLIK
1 aylık evli kadınım. İlişkiye girdiğimizde iç organımda ağrı duyuyorum. Eşime söylemekten utanıyorum. Ne yapmalıyım?
KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Öncelikle hemen eşinle bu şikayetini paylaş.
Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğiniz etkilenebilir.
İsteksizlik hali başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. İlişki öncesi hazırlık şart.
Çiftlerin beden, korku ve beklentilerine uygun şekil ve hızda birleşme şikayeti ortadan kaldırabilir. Vajina kuruluğu, iltihapları ilişki sırasında ağrıya neden olabilir. Yine de öncelikle bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog, psikiyatrist desteği gündeme gelebilir. Ama hemen eşinle şikayetini konuş...
EŞİM ÇOK KABA
21 yaşındayım. 4 aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Biraz kaba davranıyor. Canım yanıyor. Gebe kalmadığım için konuşmaya başladı.
KAFAN ve duyguların karışık. Eşinin de aklı karışık gibi duruyor. Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş. Çocuk sahibi olma ile ilgili temel bilgileri uzmanından öğrenmeli.
Acelecilik ve yanlış bilgi tehlikelidir.
EŞİME İSTEKSİZİM
31 yaşında bir kadınım. 4 yıllık evliyim. Son 4 aydır kocama karşı istek duyamaz oldum. Kafamı bir şeye takmıyorum. Ama menopoza mı giriyorum?
CİNSEL isteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir. Çeşitli sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir. Bu anlattıklarınla direk menopoz durumu da hemen aklımıza gelmez. Bununla beraber gün içindeki kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların sekste doyuma ulaşması için önemlidir. Yani bu şikayetlerle önce testosteron ölçümü yaptır.
EVLİLİK KABUSUM
3 ay önce eşimle birbirimizi severek evlendik. Ama hala birlikte olamadık. Korktuğum için ben fırsat vermedim. Ne yapacağımı bilmiyorum.
BU durumla sık karşılaşıyoruz. Yani sana has bir durum değil. Aslında doğrusu güvendiğin aile hekimine, iç hastalıkları uzmanı, üroloji, kadın doğum uzmanına gidip birlikte konuşmalısın. Öğrenmelisin. Bekleyince bilgi edinemezsin. Uygulama yapamazsın. Sorunun çözülmez, üzülürsün.
Doğal bir süreç bu. Annenle de konuşmalısın. Evlilik deneyimi olan arkadaşların da bu konuda tecrübelerini seninle paylaşabilirler.
Birinci prensip korkmamaktır...
HANIM KAÇIYOR
64 yaşında bir delikanlıyım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Ben de hala istekliyim. Sıkıntı bende mi eşimde mi? Bu bir hastalık olabilir mi?
CİNSEL isteğin beklenenden fazla olması veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Erkeklerde testosteron yapımı 70 yaşlardan sonra düşmesi beklenebilir.
Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa da cinsel isteği azalmış olabilir. Yani testosteron hem kadın hem de erkeklerde cinsel isteği belirleyen hormondur.
Eşinle bu bilgileri paylaş.
Belki de eşinin kadın hastalıkları ile ilgili devam eden ama seninle paylaşmadığı şikayeti olabilir. Bu konuyu da paylaşın.
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