Stres aşkı etkiler
ÖNCE sabır. Hem stres hem de depresyon ilaçları yan etki olarak sertleşme sorunu yapar. Bu hastaların yaklaşık yüzde 25'inden çeşitli ilaçlar sorumludur. Eşin hemen kendisi için en kötü ihtimali söylemiş. Oldukça cesur ve dürüst davranmış. Mutlu ol. Onu bilgilendir. Her türlü sıkıntıyı paylaş.
Erkeklik gururu gibi bir yanlışa düşme...
MENOPOZDA AŞK
Merhabalar... 5 ay önce menopoza girdim. 53 yaşındayım. Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi?
EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır.
Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır. Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise kayganlığın azaltır. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir...
57 yaşındaki eşimde sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı? Bana yardım edin...
TABİ ki çaresi olabilir. Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmesi geç güç olabilir.
Yine de kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozukluklar, testosteron hormon düzey anormallikleri, kullanılan ilaçlar varsa yan etkileri gibi durumlar da cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir. Eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.
EŞİM ALDATIYOR MU?
Eşimle cinsel ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. Başka kadın mı var acaba diye içim içimi yiyor?
ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı ve korkuyla ilgilidir.
Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Psikolog- Psikiyatrist- Ürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Anlayışlı, gayretli ve teşvik edici olmanı öneririm.
Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi alıyor. Cinsel hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilemiyoruz. Doktora söylemeye çekiniyoruz...
CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur. Nasıl ki hastalıklara uygun yemek yeme, hareket önerileri veriliyor...
Doktorunuzla mutlaka görüşün. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun zaman olabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.
BİR ARAYA GELEMİYORUZ
Komşumuz hemşire sordum. Vacinismus olmuşum. Tekrar soramadım ama bu nedir?
ANLATTIKLARINA göre "Vanismus" dediğimiz bir hastalık bu. Halk arasında ilk gece korkusu olarak bilinir. Cinsel ilişkiye girilmek istendiğinde kadın cinsel organının ilk bölümü istemeden ve tekrar tekrar kasılır. Önce kadın hastalıkları uzmanına, gerekirse psikolog ve psikiyatriste başvurmak gerekir...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Cinsel hayatım başarısız 16 Mayıs 2019, Perşembe Depresyon hapı kullanıyorum. Cinsel hayatım bozuldu. Eskisi gibi değilim. Hapı bıraksam iyi olur mu? DEPRESYON...
- İiışkiye yanaşmıyor 15 Mayıs 2019, Çarşamba Eşim kist ameliyatı oldu. Menopoza girdi. İlişkiye yanaşmıyor. Sürekli 'Kadınlığım bitti' diyor. Ne yapmalıyım? ANLADIĞIM...
- Gurur meselesi yapmasın 14 Mayıs 2019, Salı 4.5 aydır eşim ilişkide erken boşalıyor. Doktora git dedim ama gitmiyor. Hayatında başka biri mi var? ERKEN boşalma...
- Aşkta panik atak! 13 Mayıs 2019, Pazartesi İki aydır panik atak yüzünden ilişkiye giremiyordum. Tedaviye başladım ama oruç ilişkiyi etkiler mi? BU, kişiden...
- Eşim kaba davranıyor 12 Mayıs 2019, Pazar 29 yaşındayım. 3,5 aylık evliyim. Eşim bana biraz kaba davranıyor. Hala hamile kalmadığım için de kızgın. Acaba...