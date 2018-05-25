Dar giysiler reflüyü tetikler
Reflü, açlıkla uyumlu olmayan bir hastalıktır. Ancak doğru uygulamalarla oruç tutma isteği tekrar değerlendirilebilir. İftar ve sahurda yemekleri az az sık sık yiyin. Sütlü ürünler, gazlı içecekler, asitli yiyecek ve içecekler, sigara tüketmekten kaçının. Belinizi sıkan giysiler giymeyin. Sahurdan sonra hemen yatmayın. Çay ve kahveden uzak kalın. İlaç uygulamalarınızı aksatmayın. Özellikle 3 kez aldığınız ilaçlar varsa dozu azaltmayın.
57 yaşındayım. 9 ay önce "Şeker hastalığın var" dediler. Diyet yapıyorum. Oruç tutamadığım için sıkılıyorum. Oruç tutabilir miyim?
Şeker hastalığında beslenme biçimi büyük önem taşır. Şeker hastalığı olanların 3 ana ve 3 ara öğün olarak beslenmesi yani sık sık yemek yemesi gerekir. Oysa şeker hastası olanlar oruç tutarken, tedavide olması gerekenin aksine akşama kadar aç kalırlar ve şekerleri düşer. İftarda yenen yemeklerle vücuda fazla miktarda glikoz kaynağı girdiğinden şeker normal düzeyinin çok üstüne çıkar. Hafif düzeyde olan hastalar denemek isteyebilir. Beden zarar görüyorsa ısrar etmek doğru olur mu? Din bilgisi uzmanlarına tekrar danışılabilir.
ÇİNKO EKSİKLİĞİ SAÇ DÖKER
37 yaşıma yeni girdim. Sahne sanatçısıyım. Saçlarım kaşıntı yapıyor. Kaşıyınca da dökülüyor. Şampuanımı değiştirdim. Ne yapmalıyım?
Alerjin var mı? Baktır. Ayrıca özellikle çinko eksikliklerinde saç-kaş dökülmeleri yaygındır. Kuruyemiş, istiridye, balık, et, karaciğer, ruşeymli ekmek, tahıllar, yumurta, peynir ve sütte yeterince çinko var. Mutlaka bunlardan tüket. Temizlik için kullandığın sabun, kozmetik ürünleri gibi ürünlere dikkat et.
LENFOMAYA KARŞI ENGİNAR
Oğlum 39 yaşında. Kilo kaybı vardı. Terliyordu. Lenfoma hastalığı çıktı. Lenfoma hastalığı için nasıl bir beslenme önerirsiniz?
Öncelikle doktorunun hastalığın ve kullandığın ilaçlar ile ilgili özel tavsiyelerine uy. 6 öğün beslen. 3 ana öğün, 3 ara öğün yap. Bu tüm bedenin düzenli olarak çalışmasını sağlar. Bu da tedavide azami fayda sağlar. Ayrıca enginar, ramazan hurması, kuru üzüm, zeytin, zeytinyağı, süt ve süt ürünleri, bal ve kuruyemişler sofranda mutlaka olsun.
RAMAZAN'DA SOĞUK İÇECEKLERDEN SAKININ
Daha önce mide kanaması geçirmiştim. Tedavi oldum. Endoskopi yaptılar. 12 parmak bağırsağımda ülser varmış. Şimdi oruç tutuyorum.
Ağrılarım başladı. Sahurda ilaç alsam yeter mi?
Açlık, özellikle 12 parmak bağırsağı ülserinin seyrini olumsuz yönde etkiler.
Ramazan aylarında birçok kimsede ülser ağrılarında artma, kanama, ülserin delinmesi gibi sorunlar ortaya çıkar. Mutlaka dışkını takip et. Siyah, zift gibi, kötü kokulu şekilsiz veya ishal tipi dışkılama olursa bekleme hemen hastaneye git. Sadece sahur da ilaç uygulaması yetmez.
İftarda ve yatmadan da kullanılacak ilaçlarla destek sağlanabilir. Hemen doktoruna git. Muayene bulgularına göre tedavi düzenlensin.
Doktor bey, hem annem hem de babam hipertansiyon hastası. Hipertansiyonlu hastalar için oruç tutma tavsiyeleriniz var mı?
Doktoru tarafından oruç tutmalarına izin verilen hipertansiyon hastalarının iftarda aşırı yemek yememeye dikkat etmeleri şarttır.
Ramazan ayının ilk günlerinde yüksek tansiyona bağlı sağlık sorunları daha sıktır. Hipertansiyon hastalarının ilaçlarını aksatmadan kullanmaları gerekir. "Ramazan ayında oruç tutan hipertansiyon hastaları tedavilerine dikkat etmezlerse önemli sorunlarla karşılaşabilirler.
İlaçların iftarda mı, sahurda mı alınması gerektiği mutlaka doktora sorulmalıdır.
Şişmanım, yemekten sonra sanki ateş basıyor. Sahurda soğuk su içiyorum. Eşim kızıyor. Soğuk içecekler zararlı mı?
Sahurda soğuk içeceklerden sakının. Soğuk içecekler daha çok terlememize neden olur. Bu nedenle çabuk susuzluk hissi çekeriz. Bedene giren sıvılar beden sıcaklığında sıvılar olursa terlemeyle sıvı ve beden tuzunun kaybını engelleriz. İftar sonrası siyah çay ve bitki çayları içilebilir.
Annem 59 yaşında, kabızlığı var. Oruç tutuyor. Doktor "Lavman yapın" dedi. Lavman yaptırmak orucu bozar mı?
Bazı lavmanlar ilaçla az miktarda dışkıyı yumuşatmak amacıyla yapılır. Bu tip lavmanda açlık ve susuzluğu giderici uygulama söz konusu değildir. Ancak kalın bağırsaklarda su, glikoz ve bazı tuzlar emildiği için, gıda içeren sıvının bağırsaklara verilmesi durumunda orucun bozulabileceği ifade ediliyor. Kabızlık bir hastalık. Dolayısı ile hastalık iyileşene kadar oruç tutmanız tavsiye edilmez.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Dar giysiler reflüyü tetikler
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